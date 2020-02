הזמר הבריטי אלטון ג'ון התנצל היום (ראשון) בפני מעריציו לאחר שנאלץ להפסיק הופעה בניו זילנד מפני שאיבד את קולו ולא היה מסוגל להמשיך. ג'ון הופיע על הבמה באיצטדיון באוקלנד למרות שזמן קצר לפניה התגלה שיש לו דלקת ריאות. ההופעה התקיימה כחלק מסיבוב הופעות הפרידה שלו.

בתיעוד שעלה לרשתות נראה הזמר בן ה-72 מלווה אל מאחורי הקלעים כאשר אלפי מעריצים מוחאים לו כפיים ונעמדים על רגליהם. בפוסט שפרסם ג'ון באינסטגרם כתב: "אני רוצה להודות לכל מי שהגיע הערב להופעה באוקלנד. אובחנתי בדלקת ריאות, אבל הייתי נחוש לתת לכם את ההופעה הכי טובה שיכולתי לתת".

"I'm so sorry'

And he was gone.#EltonJohn #EltonFarewellTour pic.twitter.com/lHPoLJrT4N