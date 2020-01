הניו יורק פוסט מפרסם היום (שלישי) תיעוד ממסוקו של קובי בראיינט מעל העיר גלנדייל בלוס אנג'לס, זמן קצר לפני שהתרסק. בתיעוד שצולם על ידי עד ראייה, נראה המסוק מסתובב וחוזר על עקבותיו מהכיוון ממנו בא, עד שנעלם מעין המצלמה.

עד הראייה שפרסם את התיעוד כתב כי "לרוע מזלי, לא הבנתי הבוקר כי אני מצלם את מסוקו של קובי בראיינט כחצי שעה לפני התרסקותו, בו היו גם בתו ואנשים נוספים". לפי הדיווחים, טייס המסוק ארה זוביין הקיף את אזור העיר גלנדייל בלוס אנג'לס סמוך לשדה התעופה ברבנק, בשל הראות שהקשתה עליו להמשיך ולטוס.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv