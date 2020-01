זעם ברשות הפלסטינית בעקבות ההתפתחות המדינית הדרמטית שנחשפה בחדשות 12: בצל הדיווחים בישראל על המתווה הנדיב ביותר אי פעם, ההערכה היא שיו"ר הרשות הפלסטינית לא עודכן כלל במהלכים. דוברו תקף הערב (חמישי) והזהיר כי הפלסטינים ידחו עסקה שלא תאפשר מדינה פלסטינית בגבולות 1967 שבירתה מזרח ירושלים. הערב נחשפו במהדורה פרטים נוספים בתוכנית, מפי מקורות ישראלים.

לפי הפרטים החדשים, לא תהיה שליטה פלסטינית בגבולות בשום אופן. כמו כן תישמר שליטה מלאה של ישראל בירושלים עם נציגות פלסטינית סמלית, שליטה ישראלית מלאה בבקעה וריבונות על שטחים פתוחים בשטח C: מדובר בקבלת כל הדרישות הביטחוניות הישראליות הלכה למעשה. לפי ההערכות, מדובר בסיפוח של כ-30% מיהודה ושומרון, 60% משטחי C – ושאר השטחים בהקפאה.

כמו כן התוכנית כוללת חילופי שטחים עם פיצוי קטן לפלסטינים בנגב – נושא שעוד נמצא בדיונים. נוסף על כך, ב"עסקת המאה" אין פיצוי לפליטים ותיתכן קליטה מינורית בלבד של פליטים.

מנגד, הפלסטינים יקבלו מדינה פלסטינית בכפוף לארבעה תנאים: 1) יכירו בישראל כמדינה יהודית; 2) יפרזו את עזה; 3) יפרקו את חמאס מנשקו; 4) יכירו בירושלים כבירת ישראל. אם הפלסטינים יתנגדו, ייתכן שבבית הלבן יגידו לישראל – "הכול שלכם", כלומר ישראל תוכל לספח יישובים כבר עכשיו.

התוכנית גם צפויה לקבוע שירושלים היא בירת ישראל, בניגוד למתווה קלינטון, ומנגד יידרש מהממשלה להביע הסכמה עקרונית למדינה פלסטינאית. גורמים מדיניים מכנים זאת "הזדמנות חד פעמית": לשכת ראש הממשלה אוסרת על השרים להתראיין בנושא. גורמים ישראלים אומרים שיהיה מאוד קשה לממשלה להגיד "לא" לתוכנית, בעוד בצד השני – הפלסטיני - לא ישתפו פעולה.

נביל אבו רודיינה, דוברו של אבו מאזן, הבהיר הערב: "ההנהגה הפלסטינית תדחה כל צעד מצד ארצות הברית שיפר את החוק הבינלאומי" – וציין כי דבריו מתייחסים לדיווחים על ההכרזה האמריקנית הצפויה על מתווה עסקת המאה.

"אם תוכרז עסקה שפועלת לפי הנוסחאות הללו, שכבר דחינו בעבר, ההנהגה תכריז על שורת צעדים שנועדו לשמור על הזכויות הלגיטימיות שלנו", הוסיף. "אנחנו תדרוש שישראל תיקח אחריות על התנהלותה ככוח כובש".

עוד ציין כי הרשות שבה על קריאתה לסיים את הכיבוש הישראלי של "מדינת פלסטין" מאז 1967 – והקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה מזרח ירושלים. "אנחנו מזהירים את ישראל ואת הממשל האמריקני מפני חציית הקווים האדומים", סיכם.

מבחינת הפלסטינים, העסקה מתה עוד לפני שנולדה: ככל הידוע, אבו מאזן לא באמת מכיר את הפרטים של התוכנית הזו. כבר זמן רב אין שום תקשורת בין רמאללה לארה"ב, מלבד העברת המסרים על בסיס ביטחוני בין ראש המוחבראת מג'ד פראג ל-CIA. הפלסטינים מעודדים מכישלון ועדת בחריין, החלק הכלכלי של תוכנית המאה, והם נגררים ומובלים למהלך של טראמפ עם אפס ציפיות.

מדינות ערב, שלחצו בתחילה על הפלסטינים לקבל את התוכנית, כבר לא עושות זאת: יורש העצר הסעודי בן סלמאן שמע לאחרונה מאבו מאזן את הנימוקים לסירובו. "אני מבין שלא אקבל את ירושלים, לא את הפליטים ולא מדינה פלסטינית על קווי 67 ולכן אני נאלץ לדחות אותה על הסף", אמר לו אז יו"ר הרשות, "אין אף מנהיג פלסטיני חפץ חיים שיכול לקבל תוכנית".

הערב הודיעו נתניהו ופנס כי ראש הממשלה ויריבו בני גנץ הוזמנו לוושינגטון בשבוע הבא לדון בפרטי המתווה. פנס הבהיר כי נתניהו הוא זה שהציע להזמין את גנץ, וראש הממשלה הבהיר: "עשיתי זאת כי חשוב בעיניי שלא נחמיץ את ההזדמנות ההיסטורית הזו. עם חברים כאלו בבית הלבן וגיבוי שכזה מארצות הברית, עלינו לקבל הסכמה רחבה ככל האפשר סביב המאמצים להשגת שלום וביטחון".

"הנשיא טראמפ ביקש ממני להזמין את ראש הממשלה נתניהו לבוא לבית הלבן בשבוע הבא על עניינים אזוריים וגם על האפשרות לשלום בארץ הקודש", אמר פנס בפתח הפגישה. "בהצעת ראש הממשלה, הזמנתי גם את בני גנץ, כדי שהוא יצטרף לפגישה עם הנשיא בשבוע הבא".

זמן קצר לאחר מכן צייץ טראמפ: "ארצות הברית מחכה לקראת קבלת פניהם של ראש הממשלה נתניהו ויו"ר כחול לבן בני גנץ לבית הלבן בשבוע הבא". עוד הבהיר נשיא ארה"ב: "הדיווחים על הפרטים והתזמון של תוכנית השלום שלנו, שנשמרת בסודיות, הם ספקולציות טהורות".

The United States looks forward to welcoming Prime Minister @Netanyahu & Blue & White Chairman @Gantzbe to the @WhiteHouse next week. Reports about details and timing of our closely-held peace plan are purely speculative.