כלי התקשורת בארה"ב דיווחו הערב (ראשון) כי כוכב ה-NBA לשעבר ואחד משחקני הכדורסל המצליחים בהיסטוריה, קובי בראיינט, נהרג בהתרסקות מסוק בעיר קלבסאז שבקליפורניה. הרשויות בארה"ב פתחו בחקירה לבירור הנסיבות שהובילו לתאונה המצערת.

לפי הדיווח באתר "TMZ" האמריקני, היו עם בראיינט על המטוס הפרטי ארבעה בני אדם נוספים בעת ההתרסקות. צוותי חירום הוזעקו לזירה, אך לא נמצאו ניצולים. לפי שעה מסתמן כי אשתו, ונסה בראיינט, לא הייתה על המסוק.

קובי בראיינט | צילום: רויטרס

בכיר במערך כיבוי וההצלה של לוס אנג'לס אמר ל-CNN כי כמה עדי ראייה חזו בכלי הטיס מתרסק על צלע הר באזור מאליבו. "כרגע אנחנו בשלבים מוקדמים של הפעולות, ועדיין מכבים את הלהבות עם זרנוקי מים", הוסיף הבכיר.

שחקנה של מכבי ת"א וכוכב ה-NBA לשעבר, אמארה סטודמאייר, קיבל את ההודעה בזמן המשחק של קבוצתו נגד הפועל ת"א, וניסה להגיב על הבשורה במהלך הפסקת המחצית - אך התקשה למצוא את המילים. "אני בשוק, אין לי מושג", אמר בריאיון לספורט 5. "אני לא יודע מה להגיד. אני לא יודע. זה מרגיש לא אמיתי".

בראיינט, יליד פילדלפיה, הוא מלך הסלים של קבוצת ה"לוס אנג'לס לייקרס" בכל הזמנים, ושיחק בה לאורך כל 20 שנות הקריירה המקצוענית שלו בליגת הכדורסל הבכירה בעולם. השחקן, שכונה "בלאק ממבה" זכה עם קבוצתו בחמש אליפויות, וממוקם במקום ה-4 ברשימת קלעי כל הזמנים של ה-NBA.

