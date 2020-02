חיסון ראשון לקורונה עשוי להיות מוכן תוך שנה וחצי – כך הצהיר היום (שלישי) יו"ר ארגון הבריאות העולמי. לדבריו, צוות ניהול המשברים של האו"ם מסייע לארגון להתמקד בתגובה למחלה, ואילו ארגונים נוספים יסייעו להתמודדות עם ההשלכות שלה. סך הכל, יעבדו יחד 400 מדענים מובילים מרחבי עולם כדי להתמודד עם המחלה החדשה.

"אנחנו צריכים ידע, תובנות וניסיון קולקטיביים כדי לענות על שאלות שאין לנו תשובות להן, ולזהות שאלות שאנחנו אולי לא יודעים אפילו שאנחנו צריכים לשאול, כדי לעצור את ההתפרצות הזאת", הסביר.

עוד חשף היו"ר שם רשמי חדש לנגיף: "Covid-19", קיצור של Corona Virus Disease. לדבריו, השם נועד למנוע שימוש ב"שמות אחרים, שעלולים להיות לא-מדויקים או להדביק סטיגמה".

BREAKING



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk