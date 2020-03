התעלות של ונציה נקיות יותר משהיו זה עשרות שנים. הסגר באיטליה הותיר אותן ללא הגונדולות והסירות, המים נקיים וניתן לראות את הדגים. תופעת הלוואי הנדירה מגיעה בצדו של משבר הקורונה העולמי, שהכריח את תושבי איטליה להישאר בבתים כחלק מהסגר, וכך גם לזהם פחות.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

המראה של ברבורים שטים על פני המים ברחבי העיר מפתיע לא רק את העולם, אלא גם את המקומיים שרגילים לראות את הרחובות, התעלות והכיכרות מוצפים בתיירים



מארקו קאפווילה, סוכן נדל״ן מקומי בן 40 שהגיע כדי לצלם את הדגים, מספר שמעולם לא ראה כך את המים. "בעיר הזו אין מערכת ביוב רגילה, כך שבימים כתיקונם - הכל זורם לתעלות, כולל סבון וחומרים קוסמטיים", הסביר.

"כל כך הרבה דגים בתעלות היה מראה נדיר לפני הסגר", כך מציינת מרטינה בטוני, תושבת המקום. "אני מקווה שנוכל ללמוד ממצב הטראגי הזה, וכשהכל ייגמר ונציה תגיע לאיזון בין המוני התיירים לבין השמירה על ניקיון".

As the nationwide lockdown in Italy enters its second week due to the #coronavirus outbreak, Venice's canals appear to be crystal clear. Follow for live updates: https://t.co/IviOWyuNOu pic.twitter.com/yTyObHMZFX — Reuters (@Reuters) March 17, 2020

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f — Kaveri (@ikaveri) March 16, 2020



גם תמונות שצולמו בחלל מוכיחות כי רמות הזיהום באיטליה צנחו משמעותית, וכי פליטת גזי החממה שם פחותה בהרבה בהשוואה לתקופה שלפני המשבר. שירות ניטור האטמוספירה על שם קופרניקוס מדווח על ירידה של כ-10% בפליטת תחמוצות דו חנקניות, שהן גזי חממה, במהלך 4 השבועות האחרונים.

עם זאת, במכון קופרניקוס טוענים כי בעוד שרוב מקורות הזיהום הם אלה שכרגע הפעילות שלהם נמצאת בירידה - כמו תנועת רכבים ומפעלים, עדיין קיימת סכנה של הגברת הזיהום בגלל התנהגות שדווקא נובעת מהמשבר - כמו שימוש ביותר רכבים פרטיים כדי להימנע מהצפיפות של התחבורה הציבורית.