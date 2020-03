בעוד שבסין התפשטות הקורונה נבלמת, במדינות רבות בעולם יותר ויותר אנשים נדבקים בנגיף ומספרם אף חצה את ה-100 אלף. בארה"ב בלבד דווח על 300 מקרים של הידבקות, וכעת מתברר שגם כנס איפא"ק שהתקיים בשבוע האחרון הסתיים עם שני חולים. בכנס של השדולה הפרו-ישראלית נכחו אלפי אנשים, וההדבקה הגיעה ככל הנראה לאחר שקבוצה קטנה באה במגע עם חולה קורונה בעת שהותה בניו יורק לפני הגעתה לכנס.

השדולה הפרו-ישראלית מסרה שהיא נמצאת בתיאום מלא עם מחלקת הבריאות של מחוז ווסטצ'סטר ושל וושינגטון הבירה – שעבדה עם ניו-יורק ורשויות בריאות לאומיות אחרות.

סגן נשיא ארה"ב מייק פנס נשאל על המקרה, ואמר לכתבים כי זהו מידע חדש, וכי נדרשת למידה של המצב. הארגון מצידו פרסם את המייל שנשלח למשתתפי הכנס, ובו הוא דיווח על החולים שאובחנו והנחה את המשתפים ליצור קשר עם גורמי הבריאות במדינתם במידת הצורך.

אמש דיווחנו כי ישראל שוקלת למנוע כניסת זרים מארה"ב לישראל ולהורות לכל הישראלים ששבים משם להיכנס לבידוד. זאת על רקע העלייה הדרמטית במקרי ההידבקות שם. עם זאת, מאחר שלצעד עלולות להיות השלכות מדיניות משמעותיות, ההחלטה הופקעה ממשרד הבריאות והועברה למועצה לביטחון לאומי.

בארה"ב כאמור מספר המקרים המדווחים של נדבקים חצה את ה-300, ומקרי מוות נוספים אירעו הבוקר (שבת) - 2 חולי קורונה נפטרו בפלורידה, כך שמספר המתים הגיע ל-17.

באוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה עדכנו כי השבועיים האחרונים של סמסטר החורף יתקיימו און-ליין בלבד וכי אירועים מתוכננים יבוטלו, זאת לאחר שחבר פקולטה נמצא חולה בנגיף.

גם ספינת התענוגות "גראנד פרינסס" תיכנס במהלך סוף השבוע לנמל בסן פרנסיסקו לאזור מבודד וכל מי שעל הספינה ייבדק. המטרה היא לא להשאיר את הנוכחים בבידוד בספינה כמו שהיה בספינת הקורונה ביפן, אלא להעביר את הנוסעים לתקופת בידוד במתקן ייעודי.

פורסם מסלול הישראלי שחזר ממדריד ונדבק

בתוך כך משרד הבריאות פרסם את המסלול שעבר "חולה מספר 18", הישראלי שחזר ממדריד וגילה בארץ שהוא נושא את הנגיף. אותו חולה המריא מת"א למדריד בתאריך 24.2 בשעה 8:00, מספר הטיסה - UX1304. עם שובו לארץ בתאריך 27.2 בשעה 22:15 בטיסה IB3316, הוא עבר בכמה מוקדים:

תאריך 28.2

קפה לורן, רחוב סוקולוב 53 רמה"ש בין השעות

10:00 – 09:00



מסעדת פיש, ברחוב פרופ' בני חבוט 7, ראשל"צ

17:00 – 15:00

תאריך 29.2

מסעדת פיש, ברחוב פרופ' בני חבוט 7, ראשל"צ

15:00 – 13:00

תאריך 2.3

קפה לורן, רחוב סוקולוב 53 רמה"ש

10:00 – 09:00

מוקד רפואה דחופה מכבי, הנצח 3 רמה"ש

14:30-15:30.

במקביל, מצבו של נהג האוטובוס ממזרח ירושלים שנדבק בקורונה אחרי שהסיע את הצליינים היוונים, מוסיף להיות קשה ויציב, והוא קיבל טיפול אנטי ויראלי. ד"ר הגר מזרחי, מנהלת המרכז הרפואי (בפועל) מסרה: "אנחנו בקשר עם אחיו של המטופל והם מעודכנים. צוות המרכז הרפואי פדה-פוריה ערוך ומתורגל במצבי חירום, הצוות התגייס ומתנהל במקצועיות ובמסירות ראויה לציון".

ממשרד הבריאות נמסר כי הצוות בפדה פוריה מטפל באופן הטוב ביותר בחולה ויש לנו אמון מלא ביכולות ובמסירות הצוותים. אנו מודים להנהלת בית החולים ולעובדים על ההתגייסות המרשימה.

