המוני מפגינים יצאו היום (שבת) לרחובות טהרן במחאה על הפלת המטוס האוקראיני וההודעה של אירן לפיה היא האחראית למעשה. המפגינים נשאו שלטים וקראו למנהיגה העליון של אירן עלי חמינאי להתפטר - ולעזוב את הרפובליקה האיסלאמית באופן מידי.

במספר סרטונים שהופצו בשעות האחרונות בטוויטר נראים מאות בני אדם מפגינים מול אונירבסיטת אמיר כביר שבטהרן, כשבידיהם שלטים והם קוראים קריאות "מוות לחמינאי" ו"חמינאי תתפטר".

#Breaking Protesters in Tehran #Iran are taking the streets and chanting “death to dictator”. #IranProtests https://t.co/Jbt5F5JcDt

בסמוך להתרסקות מטוס הנוסעים, באירן הערימו קשיים על חקירת האירוע ואף סירבו למסור את הקופסא השחורה בטענה שהתאונה נגרמה כתוצאה מכשל טכני. אלה שבעקבות תיעודים שונים שהופצו באינטרנט והוכיחו כי רגעים ספורים לאחר המראת המטוס מתוצרת בואינג אירע לידו פיצוץ עוצמתי - אירן ניצבה תחת ביקורת חמורה בטענה שהיא מטייחת את החקירה. זו הסיבה שהבוקר כבר נאלצו באירן לחזור בהם מההכחשות הגורפות ולקחת אחריות על האירוע. "כששמעתי את החדשות הקשות על התרסקות המטוס, רציתי למות בעצמי", סיפר מפקד חיל האוויר האירני בהודעה שמסר הבוקר. "הייתי מעדיף למות ולא להיות עד לאירוע כזה".

@Maryam_Rajavi issues statement on #UkranianPlaneCrash: "Downing of passenger jet is a major crime that people will neither forgive nor forget''+angry protesters in the capital #Tehran & Amir Kabir University start big protests chanting "Down with Dictator'' pic.twitter.com/FprNnztxza