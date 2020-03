אזעקות נשמעו הבוקר (שבת) ברחבי ירדן, וסימנו את תחילתו של העוצר שהוטל על המדינה החל מהיום. 10 מיליון התושבים יישארו בבתיהם עד להודעה חדשה, כחלק מהניסיונות לבלום את התפשטות נגיף הקורונה במדינה.

יציאה מהבתים מותרת אך ורק במקרי חרום ולצרכים חיוניים בלבד. הרשויות הזהירו כי כל מי שיפר את הנחיות העוצר, עשוי להישלח למאסר של עד שנה. לא ניתן מועד סיום להנחיות החמורות במדינה.

In Jordan Now , the lockdown started today at 7:00 am until further notice . #Covid_19 #StayHome #الاردن_كورونا pic.twitter.com/71PeziH14e