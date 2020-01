ההפגנות והמחאות ברחבי אירן מתרחבות לערים גדולות נוספות במדינה, ובמקומות מסוימים אף דווח על פצועים שנפגעו מאש חיה של כוחות המשטר. בשעות האחרונות מתרבות התמונות והסרטונים של מפגינים שורפים ופוגעים בשלטים של המשטר ובעיקר תמונות של קאסם סולימאני. חלק מהסרטונים המוצגים קשים לצפייה. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות בסרטונים רבים שמופצים ברשתות החברתיות בשעות האחרונות נראים המפגינים הרבים מתעמתים עם כוחות המשטר, שנעזרים באופנועים, ירי גז מדמיע ולאחרונה - גם ירי כדורים חיים. על פי מספר דיווחים מספר הפצועים מאש חיה עולה על 10. המפגינים הרבים צועדים ברחובות הערים הגדולות וצועקים סיסמאות חריפות מאוד נגד המשטר. בין היתר נשמעו הקריאות: "כוחות הבאסיג' צריכים להתבייש - עזבו את המדינה". וקריאות: "סולימאני היה רוצח, חמינאי רוצח גם כן". Jan 12, Azadi St, Tehran #Iran

Reports of riot police and security forces violently attacking protesters coming from Azadi Street, Tehran. #IranProtests pic.twitter.com/PIk25FYtoa — IranGathering (@IranGathering) January 12, 2020 עד כה, על פי הדיווחים המגיעים מהרפובליקה האיסלאמית, המחאות הגיעו לערים: טהרן, איספהן, משהד, אהוואז, כרמאנשאה, סננדג', כאראג', סארי, בבול, אמול, סמנאן, שאהרוד, קזבין, זנג'אן, שיראז, עראק, אורמאי, ג'ורג'אן. WATCH: Police fire tear gas at anti-government protesters in Tehran; reports of shots being fired pic.twitter.com/atks5iANuR — BNO News (@BNONews) January 12, 2020 מוקדם יותר הערב פנה הנשיא טראמפ למנהיגי אירן בציוץ בפרסית. "למנהיגי אירן – אל תהרגו את המפגינים שלכם", כתב באותיות גדולות. "אלפים כבר נהרגו או נכלאו על ידכם, והעולם צופה. חשוב מזה, ארצות הברית צופה. החזירו את האינטרנט ותאפשרו למפגינים למחות בחופשיות! עצרו את ההרג של העם האירני". הפגנות באירן | צילום: skynews גם צרפת, בריטניה וגרמניה קראו היום למנהיגים האירנים לאפשר למפגינים למחות ולא להפעיל נגדם אלימות: "כדי לשמור על היציבות במדינה". הפגנות באירן | צילום: skynews עוד חמישה שבועות יתקיימו בחירות למג'לס, הפרלמנט האירני, ובתוך הרודנות הזו יש שפע של מפלגות ואלפי מועמדים המתמודדים על המושבים. קדחת בחירות כבר אוחזת באירן ובאקלים נפיץ כזה מחאות עשויות להתפשט ולהתלח. {title}





