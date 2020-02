פחות משבוע עבר מאז פרסומה של תוכנית המאה ויום לאחר דחייתה על ידי הליגה הערבית - גם במוסקבה מגיבים היום (ראשון) בביטול ליוזמה של הנשיא דונלד טראמפ. "התוכנית סותרת החלטות קודמות של האו"ם"‎, מחו בקרמלין בהודעה רשמית שפורסמה. זמן קצר קודם לכן התראיין ג'ארד קושנר, יועצו וחתנו של טראמפ ומי שניסח את התוכנית, ל-CNN והגן על היוזמה. בראיון הצהיר קושנר כי התנאים להכרה במדינה פלסטינית הם "בסיסיים", והעביר ביקורת קשה על התנהלותה של הרשות הפלסטינית כיום: "אבו מאזן מכהן 16 שנים בקדנציה של 4 שנים - זו לא בדיוק דמוקרטיה פורחת".

"אתה מבטיח מדינה פלסטינית אבל יש משהו שגורם לי לחשוב שעם התוכנית הזו לעולם לא תהיה מדינה פלסטינית", אומר לקושנר למראיין, פאריד זכריה. "בעמוד 34 בהסכם כתוב שהתנאי המקדים לכך להכרה במדינה פלסטינית זה שתהיה בה עיתונות חופשית, בחירות חופשיות, הבטחת חופש דת, מוסדות פיננסיים יציבים ושקופים כמו בעולם המערבי, מערכת משפט עצמאית. עוד נכתב שארה"ב וישראל הן אלו שישפטו אם המדינה הפלסטינית עומדת בתנאים האלו. אבל אני חושש שכיום אין שום מדינה ערבית שעומדת בקריטריונים הללו. האם זו לא פשוט דרך להגיד לפלסטינים – לעולם לא תקבלו מדינה?".

קושנר השיב בשלילה: "אני חושב שאלו דברים בסיסיים. אתה אומר שאנחנו לא צריכים לדרוש את התנאים האלה – אנחנו לא צריכים לכבד את זכויות האדם, לא לתת לאנשים לדבר בחופשיות. מה שאנחנו רוצים פה זה לגרום לישראל לעשות ויתורים".

