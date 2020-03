נשיא ארה"ב נשא הלילה (בין רביעי לחמישי) נאום מיוחד לאומה האמריקנית, בו הודיע על ההחלטות החדשות שהתקבלו בממשל - בכל הקשור להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. זהו שינוי כיוון דרמטי של הממשל, אחרי שבכירים בסביבת טראמפ אמרו לנשיא שחייבים לנקוט בצעדים דרמטיים – ובראשם יועצו ג׳ראד קושנר.

בראש ובראשונה הודיע הנשיא על הפסקת הטיסות מאירופה לארה"ב לחודש שלם, שתחל ביום שישי הקרוב. ההגבלות, לדבריו, לא יחולו על על מי שמגיע מבריטניה. הנשיא הסביר כי הצעדים נדרשים לאור כשלונו של האיחוד האירופי להתמודד עם הווירוס, ואמר כי הצעד לא ישפיע על הסחר בין המדינות.

Our vast economic prosperity gives us flexibility, reserves, and resources to handle any threat.



"This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time that we will overcome together as a nation and as a world." pic.twitter.com/6gIfhrFguz