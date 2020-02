נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם הלילה (בין שלישי לרביעי) את נאום מצב האומה המסורתי בפני הקונגרס האמריקני. במהלך הנאום טראמפ שיבח את התנהלותו, בתקווה לשכנע את האמריקנים להעניק לו כהונה נוספת לארבע שנים בבחירות הקרובות.

טראמפ פתח את נאומו תוך שהוא משבח את הישגיו ואומר כי מצבה של ארה"ב חזק מאי פעם, מבחינה כלכלית מבחינת בטיחות הגבולות. טראמפ הוסיף כי "העולם שוב מכבד את אמריקה"."בשלוש שנים קצרות ריסקנו את הדעיכה של אמריקה", אמר הנשיא. במהלך הנאום טראמפ שיבח את מדיניותו ופועליו לעומת נשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה.

הנשיא האמריקני התקבל בתשואות ובקריאות בקרב תומכיו, אך דמוקרטים רבים בקהל לא הריעו לו. כשטראמפ ראה את יו"ר בית הנבחרים האמריקני, ננסי פלוסי, הוא סירב ללחוץ את ידה בזמן שנתן לה העתק מהנאום. בתגובה, עם סיום הנאום קרעה פלוסי מאחורי גבו של הנשיא את ההעתק שהעניק לה.

לצד התגובות הנלהבות מנאומו, נשים דמוקרטיות לבשו לבן זו השנה השנייה ברציפות, כסימן לתנועה הסופרג'יסטית וכמה מחוקקים דמוקרטים סירבו להשתתף בנאום השנתי, במחאה נגדו.

When House Speaker Nancy Pelosi extended her hand in greeting before the State of the Union, President Trump didn't take it — a remarkable break with protocol.



Once the address ended, Pelosi ripped up the president's speech. #SOTUhttps://t.co/ZTDVaIaVNC pic.twitter.com/iO8zDH8VqL