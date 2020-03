אחרי שאחד השחקנים אובחן כחולה בקורונה, הודיעה הלילה (בין רביעי לחמישי) ליגת ה-NBA שהיא עוצרת את פעילותה "עד להודעה חדשה". השחקן טום הנקס פרסם בחשבון הטוויטר שלו כי הוא ואשתו ריטה וילסון נדבקו גם הם, במהלך ביקור באוסטרליה.

ההודעה על השעיית עונת ה-NBA הגיעה זמן קצר אחרי שהמשחק של קבוצת יוטה מול אוקלהומה סיטי ת'אנדר נדחה, זמן קצר לפני פתיחתו. על פי הודעת הליגה, רודי גובר, שחקן מקבוצת יוטה ג'אז אובחן כחולה - והשחקנים של שתי הקבוצות הונחו להיכנס לבידוד.

Thunder and Jazz players were sent back to the locker room as officials wait for confirmation from the NBA to start the game. pic.twitter.com/xW9sC7OKN7