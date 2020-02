בדרום קוריאה נשמעו היום (שבת) דיווחים על 7 מקרים נוספים של חולים בקורונה. על פי המידע שמגיע מהמדינה כל החולים שבו מטיול בן 8 ימים בישראל ורק לאחר מכן זוהו. הם השתתפו בטיול שאורגן על ידי הכנסייה הקתולית שלהם ושהו יחד עם 77 בני אדם נוספים. במשרד הבריאות הודיעו אתמול כי למרות שזוהתה חולה אחת בישראל ששבה מספינת הקורונה - הנגיף נמצא תחת שליטה.

שורת הידבקויות זו, מצטרפת ל-87 מקרים חדשים של הנגיף בדרום קוריאה, רובם של אנשים שנכחו בתפילה בכנסיה אחרת עם אישה בשנות ה-60 בחייה שאובחנה כחולה בנגיף. הגילוי מעלה את מספר הנדבקים הכולל במדינה ל-433. רוב החולים אותרו בדיגו, העיר הרביעית בגודלה בדרום קוריאה.

לדברי הרשויות בדרום קוריאה, ככל הנראה מקור ההתפרצות היא אישה בת 61, שהשתתפה בתפילות בכנסיה בעיר. מקרים אחרים נקשרו להלוויה בבית חולים בה השתתפו חלק מהחולים. ההתכנסויות ההמוניות הללו כנראה שיחקו תפקיד משמעותי בהפצת הנגיף הלאה. ראש העיר של דיגו, שבה חיים כ-2.5 מיליון בני אדם, כינה את ההתפרצות "משבר חסר תקדים". צוותים רפואיים תוגברו בה ומתקני בידוד נוספים הוקמו.

7 of South Korea’s confirmed coronavirus cases had just returned from an 8 day trip to Israel. 77 people were on the holiday organised by their Catholic Church.