אחרי שהמנהיג העליון של אירן פרסם הכרזה אנטישמית ובה איום ב"פתרון סופי" לישראל - נתניהו פרסם תגובה. בחשבון הטוויטר באנגלית של ראש הממשלה נתניהו נכתב: "על כל משטר שמאיים בהשמדת ישראל לדעת – כי הוא עומד בפני סכנה דומה". מוקדם יותר גם ממשל טראמפ שיגר גינוי להכרזה של מנהיג אירן. באיור נראים חמושים פלסטינים עם דגלי פלסטין וחיזבאללה חוגגים בהר הבית, לצד הכיתוב: "פלסטין תהיה חופשית, הפתרון הסופי - התנגדות חמושה עד למשאל עם".

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"איומיו של ח'אמנאי לממש את "הפתרון הסופי" כנגד ישראל מזכירים את תכנית "הפתרון הסופי" הנאצית להשמדת העם היהודי", כתב ראש הממשלה בחשבונו. "עליו לדעת שכל משטר שמאיים על ישראל בהשמדה יושמד בעצמו". פומפיאו כתב: "הרטוריקה המטורפת והאנטישמית של חמנאי אינה מייצגת את הסובלנות של העם האירני".

Khamenei's threats to carry out "The Final Solution" against Israel bring to mind the Nazi "Final Solution" plan to annihilate the Jewish People.

He should know that any regime that threatens the destruction of the State of Israel faces a similar danger.