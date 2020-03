בהלה בסין: מלון בחבל שפוג'יין דרום-מזרח המדינה קרס היום (שבת) כשבתוכו עשרות מבודדי קורונה. בכלי תקשורת מקומיים מדווחים על כ-23 לכודים שחולצו עד כה פעולות חילוץ נרחבות שמתבצעות עם אמצעי מיגון מיוחדים.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

המלון בן ב-6 קומות ו-80 החדרים הוסב לפני כמה ימים למתקן בידוד לאנשים שבאו במגע ישיר עם חולים ונשאים של הנגיף, והוא מרוחק כמה מאות קילומטרים מוואהן - מוקד התפרצות הקורונה.

The collapsed hotel in Quanzhou, SW China's Fujian trapping around 70 people under was a designated quarantine place for people who are suspected of having #coronavirus or have close contact with #COVID19 patients. So far 28 people have been rescued. pic.twitter.com/zP1u2FRFF3