מטוס נוסעים החליק היום (רביעי) במהלך נחיתה במסלול בנמל התעופה הבין לאומי "סביחה גוקסן" באיסטנבול. תיעוד חריג שהופץ בטוויטר מראה איך המטוס עומד מחוץ למסלול כשהוא נפגע קשות והתפרק לשלושה חלקים שונים. לפי דיווח בטורקיה, 21 פצועים חולצו מהמטוס לבתי החולים, ולא ידוע על הרוגים.

המטוס מסוג בואינג 737-800 של חברת פגסוס הטורקית, המריא מאיזמיר לאיסטנבול עם 177 נוסעים. ככל הנראה, לאחר שנחת במסלול בנמל התעופה באיסטנבול, הוא החליק ממנו מסיבה שלא ידועה כרגע - והתפרק לחלוטין. זמן קצר לאחר האירוע, שר התחבורה הטורקי מיהר להגיב וטען כי אין הרוגים.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7