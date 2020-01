המחאות הספונטניות נמשכות: שעות לאחר "פניית הפרסה" של משמרות המהפכה ונטילת האחריות על הפלת המטוס האוקראיני - אלפי אזרחים אירניים ממשיכים לשטוף את הרחובות במראות לא שגרתיים ברפובליקה האסלאמית. במקביל, על פי הדיווחים באירן משמרות המהפכה חסמו אמש (שבת) את הגישה לאינטרנט מחשש להרחבת המחאה. במקביל למחאות, טראמפ ציץ בפרסית מסר לעם האירני: "עומד לצידכם".

לפי דיווח נוסף, שגריר בריטניה בטהרן נעצר לאחר שתיעד את מחאת הסטודנטים נגד המשטר מחוץ לאוניברסיטת אמיר כביר בעיר. לפי חלק מהדיווחים, כעבור זמן קצר ובעקבות התערבות משרד החוץ האירני השגריר שוחרר ממעצר. משרד החוץ הבריטי אישר את המעצר והוסיף כי בריטניה רואה בחומרה את המעצר וכי מדובר בהפרה של החוק הבינלאומי.

מהשגרירות נמסר כי השגריר הלך לעצרת זיכרון להרוגי התרסקות המטוס, אך כשהעצרת הפכה להפגנה הוא עזב את המקום. בדרכו חזרה נעצר, עוכב למשך שעתיים, במהלכן התנהלו שיחות בין לונדון לטהרן.

"עומד לצידכם", טראמפ | צילום: רויטרס

במקביל למחאות, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ בחשבון הטוויטר שלו מסר לאזרחים האירנים - בפרסית. "לאנשים האירנים האמיצים שסובלים: אני עומד לצידכם מתחילת כהונתי כנשיא, וממשלתי תמשיך לעמוד לצידכם", כתב טראמפ והוסיף: "אני עוקב מקרוב אחרי ההפגנות, האומץ שלכם מעורר השראה".

בציוץ נוסף, שצייץ טראמפ לאחר מכן, כתב: "על ממשלת אירן לאפשר לארגוני זכויות אדם לפקח ולדווח על מה שקורה במחאה המתמשכת של העם האירני". טראמפ כתב כי לא יכול להיות טבח נוסף של מפגינים או השבתת רשת האינטרנט והוסיף כי: "העולם צופה".

מהדיווחים שמתפרסמים ברחבי העולם על המחאה, עולה כי המפגינים צועקים סיסמאות כמו:"המשטר אמר לנו שהאויב שלנו הוא ארה"ב, אבל למעשה - האויב שלנו ממש כאן", "סולימאני היה רוצח וכך גם המנהיג שלו", "מוות לדיקטטור", ו-"חמינאי תתפטר". במקביל, נפוצים דיווחים נוספים על ניסיון אלים לדכא את המחאה המתפשטת. לפי חלק מהדיווחים, בטהרן לא הסתפקו רק בחסימת האינטרנט - אלא כוחות של משמרות המהפכה, שהשתמשו עד כה בגז מדמיע, פתחו באש חיה לעבר אלפי המפגינים.

More chants in Iran:



"The regime told us our enemy is the US. But actually, our enemy is right here"



Wow

pic.twitter.com/29mpmZFHhx

לפי חלק מהדיווחים, הסיבה לחסימת האינטרנט היא לא רק פגיעה בהתארגנות של המפגינים להרחיב את המחאה - אלא ניסיון נואש של טהרן לבלום את פרסומי התיעודים השונים ברשתות החברתיות, שהוכיחו כי הסיבה להפלת מטוס הנוסעים היא טיל נ"מ ששוגר בטעות.

מאז יום רביעי בבוקר, מיד לאחר התרסקות מטוס הבואינג, התעקשה אירן כי סיבה טכנית הביאה לתאונה הקטלנית ולמותם של 176 הנוסעים ואנשי הצוות. הבוקר הצהיר מפקד חיל האוויר האירני בהודעה כי ארצו אחראית לתקרית, בשל "תקלת אנוש" שנגרמה כתוצאה מכוננות גבוהה מדי של מערכות ההגנה האוויריות בליל התקיפה שביצעה אירן נגד שתי מטרות אמריקניות בעירק.

chants heard on Tehran streets: "Soleimani was a murderer, his Leader is too"

Protests emerged on streets in multiple cities across Iran few hours after IRGC admitted to shooting down a commercial flight #PS752.

בארבעת הימים שחלפו מאז האסון בשמי טהרן, מדינות המערב יצאו בהאשמות נגד אירן ונגד חוסר הרצון שלה לשתף פעולה עם החקירה, בין היתר בדמות סירובה להעביר לידי צוות החקירה את הקופסא השחורה. לפי חלק מההערכות, אחת הסיבות העיקריות לשינוי הפתאומי מצד אירן הרשמית - אם לא הגדולה שבהן - היא חוסר היכולת להתמודד עם הסרטונים שהציגו את הפיצוץ האדיר ליד המטוס, בתיעודים שסתרו לגמרי את הגרסה של טהרן.