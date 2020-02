חייל בצבא תאילנד החל במסע ירי והרג לאחר שיצא מבסיסו עם נשק אוטומטי, כך נמסר היום (שבת) מהמשטרה המקומית. לפי דיווחים, החייל ירה במספר רב של בני אדם בקניון בעיירה הסמוכה לבירה בנגקוק וכעת מתבצר עם בני ערובה במרתף, לפחות 17 נהרגו. החייל העלה את מסע הירי לרשתות החברתיות והעביר את המתרחש בשידור חי. חשבון הפייסבוק שלו נחסם, אך הוא עוד לא נעצר - והאירוע עדיין מתרחש.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

לפי המשטרה, החייל גנב רכב מהבסיס הצבאי בו שהה ולאחר מכן יצא לעיר קוראט שנמצאת מצפון-מערב לבנגקוק כשהוא יורה כבר בדרכו. כשהגיע לעיר, נכנס לקניון והחל לירות על העוברים ושבים שם, וכעת הוא מתבצר עם בני ערובה במרתף של מרכז הקניות. המשטרה המקומית סגרה את הקניון ואת הרחוב הסמוך כדי לנסות לעצור אותו. ככל הנראה, גם הנשק שבעזרתו ביצע את הירי - נלקח מהבסיס שבו הוא משרת.

עם פתיחת מסע הירי, החייל שידר את הנעשה בחשבון הפייסבוק שלו בשידור ישיר, וגם שינה את תמונת הנושא (קאבר) לתמונה של כלי נשק - כל זאת תוך כדי המעשה. הוא הצליח לתעד את הנעשה כשעה - עד שהחשבון שלו נחסם על ידי פייסבוק.

משתמשים ברשתות החברתיות הספיקו לתעד את הפוסטים האחרונים שכתב: "האם אני צריך להיכנע?" וזמן קצר לאחר מכן הודיע: "כבר הפסקתי". לפי ההערכות הסיבה שבגינה יצא למסע ההרג הזה הוא סכסוך כספי על קרקעות.

Really surreal watching an active shooter post status updates on Facebook.



This guy has killed 14 people so far in Korat. His latest two statuses say "Should I surrender (give up)?" and "Well I stopped already".#กราดยิงโคราช pic.twitter.com/q9BcNRJWk0 — Than R. (@thanr) February 8, 2020

MASS PANIC IN THE SHOPPING MALL OF NAKHON RATCHASIMA, THAILAND AFTER A THAI SOLDIER HAS SHOT AT LEAST 12 PEOPLE DEAD AND CURRENTLY HOLDING SEVERAL HOSTAGES pic.twitter.com/IQx1hglvug — freezerohedge (@freezerohedge1) February 8, 2020

מסרטונים שעלו ברשתות החברתיות מחוץ לקניון רואים כיצד עוברי אורח תופסים מחסה באזור החניה, כשברקע רעש של יריות. הרשויות בתאילנד טרם הודיעו עם היורה נתפס.

BREAKING: Shooter at Thailand shopping mall is believed to have taken a number of hostages on the 4th floor - TNA https://t.co/D01zm55IIx — BNO News (@BNONews) February 8, 2020