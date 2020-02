בערב שישי (שעון ארה"ב) פרסם חשבון טוויטר זניח יחסית תמונה אחת של הנשיא טראמפ, או יותר נכון של קו השיזוף שלו. יממה לאחר מכן, הפכה התמונה לוויראלית - וגם זכתה להכחשה רשמית מצד הנשיא האמריקני בכבודו ובעצמו.

בתמונה שהופצה במקור ע"י המשתמש photowhitehouse נראה טראמפ מביט מעבר לכתפו, בזמן שרוח העיפה את קו השיער שלו, באופן שחשף ניגודיות עזה בין הצבע של עור פניו לזה שסביב קו השיער שלו. תמונות אחרות שצולמו באותו הרגע הציגו גם כן ההבדלים בין הגוונים, אך באופן מועט הרבה יותר.

Trump is 74 years old. Take away the hair piece and the spray tan. This is what he probably really looks like. Not trying make fun of Trump. Just an observation after some Photoshop manipulation. pic.twitter.com/CpvfpLw2jl