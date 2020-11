צוות המעבר של נשיא ארה"ב הנבחר ג'ו ביידן הודיע הערב (שני) כי בכוונתו למנות את יועצו המדיני אנתוני בלינקן למזכיר המדינה. עוד נמסר כי ביידן ימנה את אלחנדרו מיורקס לשר לביטחון המולדת, את ג'ייק סאליבן ליועץ לביטחון לאומי, את אבריל היינס לראשת המודיעין הלאומי ואת לינדה תומס גרינפילד לשגרירה באו"ם. מזכיר המדינה לשעבר בממשל אובמה, ג'ון קרי, ימונה לשליח מיוחד לענייני התחממות גלובלית.

בלינקן, בן להורים יהודים מניו-יורק, שימש כיועצו של ביידן לביטחון לאומי בזמן שהיה סגן הנשיא וכסגנו של מזכיר המדינה לשעבר ג'ון קרי. בלינקן שימש עד עתה כיועץ הבכיר ביותר של ביידן בנושאי מדיניות חוץ. ביוני האחרון אמר מזכיר המדינה המיועד כי "הנשיא ביידן לא יקשור בין הסיוע האמריקני לישראל לסוגיות שנויות במחלוקת, ביניהן סיפוח שטחים".

