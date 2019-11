בארצות הברית, מטוס נוסעים מסוג בואינג 777 נאלץ לבצע נחיתת חירום לאחר כשל במנוע שהחל מיד לאחר ההמראה. התקרית המדאיגה תועדה – ולמרבה המזל הסתיימה בשלום, למרות שהטייס נאלץ לנחות כשמנוע אחד לא מתפקד.

בתיעוד מהאירוע שפורסם הלילה (בין חמישי לשישי) בארה"ב ניתן לראות אש ועשן שיוצאים מהמנוע הימני. המטוס, של חברת פיליפינס איירליינס, המריא מלוס אנג'לס לכיוון העיר מנילה בפיליפינים, כשעליו 300 נוסעים.

A Philippine Airlines flight made an emergency landing at LAX shortly after takeoff when reported engine failure and flames were visible.



Passengers disembarked once the flight landed back at the airport. https://t.co/J5BDSvH87J pic.twitter.com/wBRK8SSEhP