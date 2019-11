שליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלדנוב, גינה הערב (שני) את התיעוד בו נראה כוח צה"ל מבצע ירי לעבר צעיר פלסטיני, ובציוץ בחשבון הטוויטר כתב: "מזעזע לראות את הוידאו מהיום של הרג עומאר בדאווי בידי כוחות הביטחון הישראלים בחברון". מלדנוב קרא לחקור את המקרה והביע את תנחומיו למשפחת הפלסטיני.

"נראה שהוא לא היווה איום לאיש", כתב שליח האו"ם למזרח התיכון. "תנחומינו העמוקים למשפחתו. יש לחקור מעשים כאלה ביסודיות". בסרטונים שעלו ברשתות הפלסטיניות נראה כוח בבית שלעברו נזרק בקבוק תבערה שמתלקח. החיילים משיבים באש ואז נראה הצעיר הפלסטיני מתמוטט לרצפה כשהוא מדמם. לפי הדיווחים הפלסטינים, אחרי שהוא נפצע באורח קשה, מותו נקבע בבית החולים בחברון.

Shocking to see the video today’s killing of Omar Badawi by #Israeli security forces in #Hebron in circumstances that would seem to indicate that he posed no threat to anyone. My deepest condolences to his family. Such acts must be thoroughly investigated.

— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) November 11, 2019

יום השנה למותו של ערפאת הוא יום מסורתי של הפרות סדר ועימותים בשטחים, וכך הוא צוין גם היום עם למעלה מעשרה מוקדים שונים בהם חלו התפרעויות ועימותים עם כוחות הביטחון. במחנה הפליטים אל ערוב התפתחו הפרות סדר ולוחמים צה"ל ניסו לפזר את המתפרעים.

שליח האו"ם למזרח התיכון, ניקולאי מלדנוב | צילום: רויטרס, חדשות

כוחו צה"ל סופג אבנים ובקבוקי תבערה באל ערוב

בין חברון לבית לחם הותקף כוח צה"ל באבנים ובקבוקי תבערה והגיב בירי, ממנו נהרג צעיר פלסטיני. בצה"ל מתחקרים את האירוע. במוקדי ההתפרעויות ברחבי יו"ש מיידים צעירים אבנים לעבר כוחות הביטחון, בייחוד לאורך ציר 60 בין חברון לבית לחם. באחד המקרים נפצעה קל מרסיסים ישראלית שאבן הושלכה לעבר רכבה.

בתוך כך, בנאום שנשא בכנס לציון יום השנה למותו של ערפאת, הכריז יו"ר הרשות אבו מאזן: "לא נקיים בחירות כלליות או בחירות למועצה ללא השתתפות עזה ומזרח ירושלים".