טראמפ מאיים שישמיד את כלכלתה של טורקיה: על רקע החלטת האמריקנים להסיג את כוחותיהם הצבאיים מצפון סוריה ולאפשר לנשיא טורקיה ארדואן לצאת למבצע צבאי, נשיא ארה"ב מאיים שאם טורקיה תעשה מעשה אסור, הוא יפעל להרוס את כלכלתה.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"כפי שציינתי בחריפות בעבר, ורק כדי לחזור ולהדגיש", צייץ הערב (שני) טראמפ בחשבון הטוויטר שלו. "אם טורקיה תעשה משהו שאני, בחוכמתי הגדולה, אחשיב למשהו שהוא חוצה גבולות, אני אהרוס ואחסל לחלוטין את כלכלת טורקיה (ועשיתי זאת בעבר!)".



"ארה"ב עשתה יותר מכל אחד אחר ויותר מכל מה שמישהו בכלל ציפה", הוסיף טראמפ, "כולל לכידת 100% ממחבלי דאע"ש בסוריה. הגיע הזמן שכוחות אחרים באזור, חלקם עשירים מאוד, יגנו על שטחיהם".

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!). They must, with Europe and others, watch over...