39 גופות נמצאו היום (רביעי) במכולה של משאית שנתפסה באזור תעשייה מזרחית ללונדון וככל הנראה הגיעה מבולגריה. המשטרה המקומית עצרה חשוד ברצח. לפי המשטרה המשאית הגיעה לאנגליה דרך ווילס. שר הפנים הבריטי: "עובדים כדי להבטיח שהאחראים יובאו לדין".

"אני מזועזע מהאירוע הטרגי באסקס", אמר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. "אני מקבל עדכונים שוטפים ואנחנו עובדים באופן צמוד עם המשטרה המקומית כדי להבין בדיוק מה קרה שם. המחשבות שלי עם אלה שאיבדו את חייהם ומשפחותיהם".

החשוד שנעצר, בן 25 מצפון אירלנד, הוא נהג המשאית."זה אירוע טרגי שבו מספר רב של בני אדם איבדו את חייהם", אמר מפקד משטרת אסקס אנדרו מארינר. "אנחנו פועלים כדי להבין מה קרה שם. "אנחנו בתהליך של זיהוי הגופות. אבל אני מאמין שזה ייקח זמן".

