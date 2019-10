בסוכנות הידיעות העולמית רויטרס פורסם כי נציג המרכז הסורי לזכויות האדם אישר ששיירה אזרחית הותקפה אמש (ראשון) על ידי חיל האוויר הטורקי בעיר ראס אל-עין, ו-14 בני אדם נהרגו כתוצאה מכך. לדברי משקיף הארגון, העוסק במעקב אחר הפרת זכויות אדם בסוריה, המתקפה כוונה כלפי אזרחים שהגיעו למקום במטרה להביע תמיכה בתושבי העיר הנתונים תחת מתקפה. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות בשיירה שהותקפה נסעו אזרחים כורדים לצד עיתונאים זרים. "היינו בשיירה שהותקפה בידי הטורקים ובני בריתם", העידה העיתונאית הצרפתית סטפאני פרז בטוויטר לאחר האירוע. "הצוות שלנו בריא ושלם, אך חלק מעמיתינו העיתונאים נהרגו". #Syrie Notre reportage sur le convoi kurde attaqué près de la frontière turque avec @AuerNicolas @massoud_hamid et Yan Kadouch https://t.co/Q42aSLA9hc via @franceinfo — Stephanie Perez (@PerezpStephanie) October 13, 2019 בעקבות התקרית, הוציאו הכוחות הכורדיים הודעה שלפיה "הכוחות הפולשים מטורקיה תקפו שיירה אזרחית שכללה עיתונאים זרים והייתה בדרכה לראס אל-עין במטרה להביע את התנגדותם לפלישה הטורקית". בהודעה צוין כי עשרות אזרחים נהרגו ונפצעו. The moment the convoy was hit in Ras al-Ain pic.twitter.com/l24jSbGfOJ (via @mutludc) — Gregor Peter (@L0gg0l) October 13, 2019 העימות במבצע "מעיין השלום" מתרחב הצבא הסורי החל להעביר כוחות צפונה במטרה לפרוס אותם לאורך הגבול עם טורקיה. בכיר בכוחות הכורדיים אמר כי שיתוף הפעולה עם הצבא הסורי יסייע לבלום את מה שכינה ה"תוקפנות הטורקית", ולשחרר את האזורים שאליהם נכנסו כוחותיו של ארדואן בימים האחרונים. בתקשורת הסורית דווח כי צבא סוריה החל לשנע כוחות לעבר החזית הצפונית במסגרת היערכותו לעימות עם הצבא הטורקי. הצבא הסורי צפוי להיפרס לאורך הגבול עם טורקיה, כחלק מתיאום עם הכוחות הכורדיים במטרה לבלום את המתקפה הטורקית. לוחם מהמיליציות הסוריות הפועלות בשירות הטורקים | צילום: רויטרס מוקדם יותר הגיב נשיא טורקיה רג'אפ טאיפ ארדואן לביקורת על כך שאסירי דעא"ש שהיו כלואים בצפון סוריה נמלטו בעקבות המתקפה על הכוחות הכורדיים באזור. זאת, לאור טענות מצד הכורדים שלפיהן 785 אסירים מארגון הטרור הרצחני יצאו לחופשי. לפי סוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו", ארדואן הבהיר כי הדיווחים על בריחת האסירים שקריים, וכל מטרתם היא לעורר את חמתן של ארה"ב ויתר המדינות במערב ולעודד אותן לנקוט בפעולה. בשעות הצוהריים עדכן שר ההגנה של טורקיה כי כוחות הצבא הטורקי השתלטו על ציר מרכזי בסוריה הנע במקביל לגבול הטורקי בצפון-מזרח המדינה. לדבריו, הכוחות הגיעו עד לעומק של 35 ק"מ בתוך המדינה. עם זאת, דווח גם כי בכיר בכוחות הכורדיים טוען שהקרב במקום עדיין בעיצומו, והכוחות הטורקיים נסוגים. במקביל, גורמים רשמיים בארה"ב אישרו כי חלק מכוחותיהם שנותרו במדינה נאלצו לנטוש את עמדותיהם ולנוע למיקום חדש על מנת להתרחק ממוקדי הקרבות. זאת זמן קצר לאחר שבכיר אמריקני הביע חשש לביטחון כוחות הצבא האמריקני בסוריה בגלל הפלישה הטורקית. צילום: רויטרס לדברי הבכיר, שצוטטו בסוכנות הידיעות AP, כוחות צבא ארה"ב בצפון סוריה נמצאים ב"סכנת בידוד", בעקבות החלטת טראמפ לדלל את הנוכחות הצבאית. הבכיר האמריקני אף הזהיר כי החיילים האמריקנים המוצבים במדינה עלולים להתעמת עם הכוחות שפועלים בתמיכת טורקיה. לדבריו, המצב בצפון-מזרח סוריה "מידרדר במהירות" וההתפתחויות מגבירות את הסיכוי לעימות. עוד טען הגורם, שהתראיין בעילום שם, כי כוחות צבא ארה"ב ובני בריתם הכורדים לא שולטים יותר בקווי התקשורת בקרקע ולא בפעילות טורקיה בשמי המדינה. טראמפ: "כורדים נוטים לעזוב וזה דבר טוב" נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס אמש שוב ליציאת הכוחות האמריקנים מסוריה ולמבצע "מעיין השלום" שהכריז ארדואן נגד הכוחות הכורדים. במהלך אירוע בבית הלבן אמר כי אין הגיון שחיילי צבא ארה"ב יגנו על הגבול בין טורקיה וסוריה, אם הם לא מצליחים להגן על הגבול במדינתם. "הכורדים נוטים לעזוב - וזה דבר טוב, צריכים להיות להם גבולות משלהם", הבהיר טראמפ. "אלא שאני לא חושב שהחיילים שלנו צריכים להיות שם בחמישים השנים הקרובות, שומרים על גבול בין טורקיה וסוריה - בשעה אנחנו לא מצליחים לשמור על הגבולות שלנו בבית". עוד התייחס הנשיא לצד הטורקי במשבר שנוצר שצפון סוריה בעקבות מבצע "מעיין השלום". לדברי הנשיא האמריקני, "הבהרתי לטורקיה שאם הם לא יעמדו בהתחייבויות שלהם, כולל הגנה על מיעוטים דתיים והשגחה על אסירי דאע"ש שאנחנו לקחנו בשבי - אנחנו נטיל סנקציות כלכליות מהירות קשות וחמורות, כמו שעשינו כבר". אתמול רשת CNN חשפה את השיחה הזועמת של מפקד כוחות ה-SDF ("הכוחות הדמוקרטיים של סוריה") בהובלת הכורדים עם דיפלומט אמריקני בכיר. לפי הפרסום, המפקד התריע בפני ארה"ב: "ויתרתם עלינו, מכרתם אותנו – זה לא מוסרי". לפי תוכן השיחה שהגיע לידי רשת CNN גנרל מזלום אמר לרובוק, סגן השליח המיוחד לקואליציה נגד דאע"ש: "אתם משאירים אותנו לטבח". הבכיר דרש לדעת אם ארה"ב תפעל על מנת להגן על הכורדים בסוריה מול הפעילות של ארדואן וצבאו. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן