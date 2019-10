בתקשורת האמריקנית דווח הבוקר (ראשון) כי מנהיג ארגון דאע"ש, אבו בכר אל-בגדאדי, חוסל היום על ידי כוחות אמריקניים במבצע צבאי באידליב שבסוריה.

לדיווחים קדם ציוץ מסתורי של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שכתב בטוויטר: "משהו גדול מאוד קרה עכשיו". בבית הלבן הודיעו שטראמפ יישא היום בשעה 15:00 הצהרה מיוחדת. לא נמסרו פרטים נוספים על אודות ההצהרה ובאיזה נושא תעסוק.

Something very big has just happened!