העימות במבצע "מעיין השלום" מתרחב: בתקשורת הסורית מדווחים הערב (ראשון) כי צבא סוריה החל לשנע כוחות לעבר החזית הצפונית במסגרת היערכותו לעימות עם הצבא הטורקי. בתוך כך, מניין הנפגעים בעימות הולך וגדל - וכעת ישנם דיווחים על כך ששיירת רכבים שבה נסעו עיתונאים זרים הופצצה מהאוויר. על פי אותם דיווחים, כתוצאה מהמתקפה כ-11 בני אדם נהרגו, וכ-70 נפצעו.

מוקדם יותר הגיב נשיא טורקיה רג'אפ טאיפ ארדואן לביקורת על כך שאסירי דעא"ש שהיו כלואים בצפון סוריה נמלטו בעקבות המתקפה על הכוחות הכורדיים באזור. זאת, לאור טענות מצד הכורדים שלפיהן 785 אסירים מארגון הטרור הרצחני יצאו לחופשי. לפי סוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו", ארדואן הבהיר כי הדיווחים על בריחת האסירים שקריים, וכל מטרתם היא לעורר את חמתן של ארה"ב ויתר המדינות במערב ולעודד אותן לנקוט בפעולה.

TURKISH JETS HIT CONVOY IN N. SYRIA ALLEGEDLY CARRYING JOURNALISTS FROM FRANCE AND BRAZIL -- SOURCE ON GROUND (via @ameddicleT )pic.twitter.com/BhLXOtWMzu