תומאס קאלווי, בן 44 מג'ורגיה, הואשם בהטרדה מינית לאחר שסטר בישבנה של כתבת חדשות במהלך שידור ישיר של מירוץ חמישה קילומטר ריצה בג'ורג'יה. קאלווי הסגיר את עצמו ביום שישי האחרון, נעצר ושוחרר בערבות של 1,300 דולר.

קאלווי היה בין המשתתפים במירוץ השנתי. בסרטון, שהגיע ליותר מ-10 מיליון צופים, נראית הכתבת, אלכס בוזריאן, מתארת את המתרחש כשהעוברים ושבים נכנסים לפריים. אחד מהם, שהיה לבוש בחולצה כחולה עם שרוולים ארוכים נגע בישבנה – והיא נראתה נסערת מאוד מהאירוע.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn