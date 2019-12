יום הבחירות של בריטניה הגיע לסופו ומדגמי הבחירות הראשונים מנבאים ניצחון לראש הממשלה המכהן שהבטיח להוציא את בריטניה מהאיחוד האירופי - בוריס ג'ונסון. מנהיג השמרנים מקווה לשמוע בסוף הלילה את המספר הסופי 325, שייתן לו את הרוב הנחוץ לו בפרלמנט כדי לממש סוף סוף את החלטת העם ללכת לברקזיט מ-2016. אם להסתמך על תוצאות המדגמים - הוא יכול להיות אופטימי למדי.

על פי תוצאות המדגמים הראשוניים, המפלגה השמרנית זכתה ב-358 מושבים - יותר מהנדרש (325). מפלגת הלייבור בראשותו של קורבין, קיבלה 191 מושבים בלבד. המפלגה הסקוטית בבריטניה זכתה ב-55 מושבים, ומפלגת הליברל-דמוקרטים ב-13. המפלגה הירוקה קיבלה מושב אחד בלבד ו-22 מושבים נוספים התחלקו בין מפלגות נוספות. בהשוואה לבחירות הקודמות למפלגה השמרנית נוספו 51 מושבים, ואילו מפלגת הלייבור הפסידה 71 מושבים.

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq