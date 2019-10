ארדואן מפר את הפסקת האש? דיווחים על הדי פיצוצים, עשן וצלילי מכונות ירייה הגיעו מהעיירה ראס אל-עין באזור הגבול בין סוריה לטורקיה במהלך הבוקר (שישי), אך שקטו מאוחר יותר ביום. מליצית הכוחות הסורים הדמוקרטיים האשימה את נשיא טורקיה ארדואן בהפצצת אזורים אזרחיים ובהפרת הפסקת האש שהושגה. ארדואן מצידו הכחיש את הדברים. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות "למרות ההסכמה לעצור את האש תקיפות אוויריות וארטילריות מצד טורקיה ממשיכות לפגוע במוצבים צבאיים ובאזורים אזרחיים", מסר דובר המיליציה, מוסטאפה באלי. למרות הדיווחים, הנשיא ארדואן טען כי התקיפות באזור הגבול פסקו לאחר שהושגה הפסקת האש. ארדואן גם הודיע שרצועת הביטחון עליה הוסכם תימתח לאורך 440 הק"מ של הגבול, ועומקה יהיה 32 ק"מ בלבד. לפי ההודעה הראשונית שפורסמה אמש, טורקיה הסכימה לעצור את ההתקפה על הכוחות הכורדים למשך חמישה ימים בלבד על מנת לאפשר להם לסגת ל"אזור בטוח". כך כם יוכלו הטורקים להשתלט על אזורים במקום שעד עתה לא היו בשליטתם. אם ההסכם המתגבש אכן ייצא לפועל, טורקיה תעמוד ביעדים שהציבה לעצמה עוד קודם למבצע - שליטה בעומק השטח, כ-30 ק"מ בתוך האזור הכורדי בצפון סוריה. סגן שניא ארה"ב מייק פנס ונשיא טורקיה ארדואן | צילום: reuters ארדואן בירך על התוצאות הללו: "המאמצים הטורקיים והאמריקניים יובילו לשלם וליצבות באזור", אמר. התגובה של מנהיגי הכורדים הייתה תחילה לא ברורה, ונראה היה שהם נוטים לדחות את ההסכם. הפוליטיקאי הכורדי הבכיר אלדר חליל הבהיר כי הכורדים כבר דחו בעבר את ההסכם המדובר שמחייב את נסיגתם וציין כי הם אמנם "יכבדו את הפסקת האש", אך יגיבו לכל מתקפה נגדם. קוברים את מתי המלחמה עם טורקיה בסוריה | צילום: AP מפקד הכוחות הסוריים בהנהגת הכורדים, הגנרל מזלום קובני עבדי, אמר כי הפסקת מוגבלת רק לשטח שבין ראס אל-עין ותל עביאד. בהצהרתו מסר: "בתשעת הימים האחרונים הייתה מלחמה קשה. כורדים רבים קיפחו את חייהם ואלפי אנשים הפכו לפליטים. כל מה שנוכל לעשות כדי שהפסקת הזו האש תעבוד - נעשה". עם זאת, הדגיש כי "הכיבוש הטורקי לא יימשך בדרכו הנוכחית", והוסיף: אנשינו צריכים להגביר את מאבקם". לצד זאת, מוקדם יותר ציין סגן הנשיא פנס כי ארה"ב כבר החלה בתיווך הנסיגה של הכורדים, וכי טורקיה וארה"ב מסכימות כי מטרת העל היא הבסת דאע"ש. בעקבות הפסקת האש, לא יוטלו על טורקיה סנקציות נוספות וצוין כי הן אינן נחוצות נוכח המצב. פנס הבהיר כי לא הוצע לטורקיה דבר מלבד הסרת הסנקציות. הנשיא טראמפ בירך על המהלך: "חדשות נהדרות מטורקיה. תודה לך ארדואן - מיליונים יינצלו!". עוד צייץ בפוסט נפרד: "היה צריך קצת 'אהבה קשוחה' כדי להגיע לעסקה". @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019 עם זאת, גם בצד הטורקי נשמעו הדברים מעט אחרת: לדברי שר החוץ, מדובר בהשהיה בלבד של הפעילות הצבאית, במטרה "לאפשר לארגוני הטרור לצאת מהמרחב הבטוח", בעומק 32 קילומטרים. לדבריו, הוסכם כי טורקיה היא שתשלוט במרחב הבטוח בסוריה, וכי ייאספו אמצעי לחימה של YPG ויושמדו בסיסיהם במדינה. יו"ר בית הנבחרים האמריקני ננסי פלוסי ונציג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר טענו כי הסכם הפסקת האש שנחתם בין טורקיה לכורדים הוא "בלוף". השניים הוסיפו כי ההסכם "מעביר מסר מסוכן לבני בריתנו ולאויבינו לפיו אי אפשר לסמוך על מילתה של ארה"ב". {title}





