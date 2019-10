העימותים בין מפגינים למשטרה בברצלונה המשיכו גם הלילה (בין שישי לשבת), זה הלילה החמישי ברציפות. המפגינים יידו אבנים ופחיות לעבר השוטרים, וכן הציתו אש בתוך פחי אשפה. "הייתה תחושה של מלחמה ממש", סיפרה מיכל גרלינג, יועצת לעבודה בסביבה גלובלית שחיה כיום בברצלונה, לחדשות 12. "אנחנו חיים ממש מעל למוקד המרכזי של האלימות, כל הלילה היו גז מדמיע וכדורי גומי".

"אתמול הייתה שביתת הזדהות", הסבירה גרלינג, שבימים אלה מייעצת לקהילה האירופית על שילוב בין תרבותי במצבי חירום, את השתלשלות האירועים. "אנשים הגיעו מכל המרכזים האורבניים הגדולים בקטלוניה לברצלונה, והייתה התקהלות עצומה. כשהיא התפזרה, ניגשתי ושאלתי את אחת הנשים שהיו עטופות בדגל 'מה קורה עכשיו?', והיא אמרה שהולכים הביתה. איך שהגענו הביתה תפס אותנו איזה ילד עם סמרטוט שחור על הפנים, ולא רצה לתת לנו להיכנס לרחוב שלנו. אמרתי לו שאנחנו גרים פה, והוא אמר: 'תזהרו, הם באים'".

לדבריה של גרלינג, רבים מהתושבים באזור חוששים מהמשך האלימות. "כל השיחות הן על מתי זה ייגמר ועד כמה זה מזכיר את מה שהיה לפני שנתיים", שיתפה. "יש לי די הרבה חברים ספרדים וקטלוניים, והם מפחדים שההידרדרות תהיה לא טובה. השיחות לא מנבאות טוב".

There is nothing more beautiful, more uplifting in the face of this unjust and repressive system, everywhere, like popular resistance, and collective work. Que viva la resistencia popular!!! #vagageneral #Barcelona pic.twitter.com/nPcgbuMiJe