"ארה"ב סייעה בהברחת נפט מסוריה לפני תבוסת דאעש וגם לאחריו" – כך טוען משרד ההגנה הרוסי לאחר צילומי הלוויין שפרסם היום (שבת). בהודעה מטעם המשרד נמסר כי "התמונות חושפות כי הנפט הופק והוברח מחוץ לגבולות סוריה תחת הגנתם של חיילים אמריקנים".

במשרד ההגנה הרוסי הוסיפו והגדירו את המעשה כ"שוד". "מה שוושינגטון עושה כעת - תפיסת ושליטה בשדות נפט במזרח סוריה שבשליטתה - הוא שוד ברמה בינלאומית", אמר דובר המשרד גנרל איגור קונשנקוב.

תמונות הלווין המתפרסמות מגיעות על רקע הודעתו של שר ההגנה האמריקני מארק אספר אמש, לפיה ארצות הברית תשלח כוחות למזרח סוריה על מנת לחזק את ההגנה על שדות הנפט הנשלטים על ידה מפני ארגוני טרור. לדבריו של בכיר אמריקני נוסף, התגבור ייעשה בתיאום עם הכוחות הכורדים.

....COMING HOME! We were supposed to be there for 30 days - That was 10 years ago. When these pundit fools who have called the Middle East wrong for 20 years ask what we are getting out of the deal, I simply say, THE OIL, AND WE ARE BRINGING OUR SOLDIERS BACK HOME, ISIS SECURED!