האקטיביסטית שהפכה לאשת השנה: פעילת איכות הסביבה, הנערה השוודית בת ה-16 גרטה תונברג, נבחרה היום (רביעי) לתואר אשת השנה של המגזין היוקרתי "Time". ההכרזה על גרטה כזוכה בתואר היא היסטורית: היא הזוכה הצעירה ביותר בה בחר המגזין בכל 92 שנות קיומו.

.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6