המתקפה על שגרירות ארה"ב בבגדד: מהבית הלבן נמסר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוחח הערב (שלישי) עם ראש הממשלה העירקי ודרש ממנו הגנה על אנשי השגרירות המותקפים. בעקבות השיחה, השלטון בעירק גינה את פעילות הפורעים וטען כי מדובר ב" הפרה של הסכמים בינלאומיים". במקביל, בקונגרס האמריקני חוששים דווקא מפני הנשיא ומהאפשרות שינצל את ההזדמנות ליציאה למלחמה.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

"הניסיון לפרוץ לתוך השגרירות האמריקנית בבגדד מהווה הפרה של הסכמים בינלאומיים אשר מחייבים את הממשלה העירקית", נמסר מהשלטון במדינה. מספר שעות מאוחר יותר פרסם הנשיא טראמפ ציוץ בחשבון הטוויטר שלו, ובו האשים ישירות את אירן במהומות: "אנו מטילים את האחריות המלאה לכל נזק ברכוש או בנפש על אירן. הם ישלמו מחיר גבוה מאוד! זו לא אזהרה, זה איום. שנה טובה!"

....Iran will be held fully responsible for lives lost, or damage incurred, at any of our facilities. They will pay a very BIG PRICE! This is not a Warning, it is a Threat. Happy New Year!