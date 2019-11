חשד לפיגוע דקירה בהאג: משטרת הולנד מדווחת אמש (שישי) על 3 פצועים מדקירות בשדרת הקניות Grote Marktstraat בעיר האג שבהולנד, שנחשבת לאחת המרכזיות בעיר.

המשטרה המקומית הודיעה שהיא מחפשת אחר חשוד בדקירות, גבר בגילאים 45-50, ככל הנראה ממוצא צפון-אפריקני, שלבש צעיף וחליפה אפורה. מצוד מתנהל אחר החשוד.

WATCH: Panic erupts after several people were stabbed on a shopping street in The Hague; motive unknown; suspect not in custody pic.twitter.com/RhBNY2Qqe9