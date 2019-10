סוער לא רק בישראל, קהיר הוצפה בעקבות הגשמים העזים: מזג האוויר החורפי גרם לשיטפונות בבירת מצרים ולנזקים כבדים לתשתיות. רחובות שלמים כוסו מים, בתי ספר נסגרו ופקקי ענק הורגשו בעיר. סרטונים שהועלו לרשתות החברתיות מתעדים גם את שדה התעופה הבינלאומי המוצף.

עוברי אורח תיעדו את ההצפות בתמונות וסרטונים, כשבין היתר ניתן לראות מכוניות שקועות במים, כאוס בכבישים, ונוסעים בטרמינל של נמל התעופה שמנסים לא להירטב.

Tourists at Cairo’s International airport were caught up in the mess with many flights being delayed as a result of flooding. Some tourists decided to document the situation in their own way... pic.twitter.com/VgMBc0Eric