החיסול הדרמטי: מפקד "כוח קודס" של משמרות המהפכה והאחראי המרכזי לפעילות אירנית במזרח התיכון חוסל הלילה (בין חמישי לשישי) בתקיפה אמריקנית בנמל התעופה בבגדד. 3 קטיושות נורו הלילה לבסיס צבאי הסמוך לשדה התעופה, מדיווחים מזירת האירוע ומהטלוויזיה בעירק עולה כי 7 אנשים נהרגו בהפצצה, ביניהם הגנרל קאסם סולימאני ומפקד המליציה העירקית אבו-מהדי אל-מוהנדס. הפנטגון: "סולימאני חוסל בהוראת טראמפ". לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות בעקבות החיסול, בישראל נמצאים בקשר עם האמריקנים ועוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. זאת, מתוך הבנת ההשלכות אפשריות כמו כוננויות בשגרירויות בעולם, ובגבולות המדינה. נכון לרגע זה ועד להודעה חדשה, אתר החרמון נסגר היום למקרים והציבור מתבקש שלא להגיע לאזור. מוחסן רזאי, מפקד משמרות המהפכה לשעבר, הבטיח כי תבוא נקמה עוצמתית בארה"ב בתגובה לחיסולו של קאסם סולימאני, לאחר המתקפה האמריקנית הלילה. זאת, לדבריו, כדי למנוע מתקפות אמריקניות בעתיד. קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס | צילום: רויטרס הטלוויזיה הממלכתית בעירק דיווחה כי מפקד כוח "אל קודס" קאסם סולימאני ומפקד מיליציה פרו אירנית, אבו מהדי אל-מוהנדס, חוסלו בתקיפה האווירית הלילה על הבסיס הצבאי בבגדד. דובר המיליציות האשים: "ארה"ב וישראל הן שעומדות מאחורי התקיפה". גורם אמריקני הודיע: "תקפנו 2 מטרות הקשורות לאירן - בבגדד", וטראמפ - צייץ את תמונתו של דגל ארה"ב. קאסם סולימאני | צילום: farsnews בהצהרה הרשמית של הפנטגון, נאמר: "בהוראתו של הנשיא, צבא ארה"ב נקט בפעולה מכרעת על מנת להגן על אזרחים אמריקניים בחו"ל, והרג את קאסם סוליאני, מפקד "כח קודס" במשמרות המהפכה באירן, טרוריסט מבוקש". דובר ארגון המיליציות הפרו-אירניות הבהיר: "האויב האמריקני והישראלי אחראים להריגתם של אבו מהדי אל-מוהנדס וקאסם סולימאני". pic.twitter.com/VXeKiVzpTf — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020 אזור נמל התעופה בבגדד, לאחר פגיעת הרקטות | צילום: CNN על פי דיווחי המיליציות הפרו-אירניות, בין ההרוגים 5 חברי מיליציה ו-2 נוספים שזהותם טרם התבררה. בהודעה של רשת "סקיי ניוז" בערבית, נכתב כי גם מנהל קשרי החוץ של ארגון המיליציות, מוחמד רדא א-ג'בארי, נהרג בתקיפה שכוונה לארגון "אל חשד א-שעבי" שאחראי על עשרות מיליציות שיעיות בעירק. בתיעוד רחובות בגדד בטוויטר, ניתן לראות אזרחים רבים שמברכים על מותו של הטרוריסט, ויצאו לחגוג את החיסול. Iraq says Katyusha rockets were fired at Baghdad International Airport, killing four people. It wasn't yet clear who fired the rockets or who was targeted. Tensions are high after Iran-backed militias attacked the U.S. Embassy in Baghdad on New Year's Eve. https://t.co/3Mw7rGDstQ — The Associated Press (@AP) January 2, 2020 קאסם סולימאני: מפקד "כח קודס" של משמרות המהפכה הגנרל קאסם סולימאני (62), מפקד כח קודס האירני במשמרות המהפכה, חוסל הלילה בעירק. בחייו ניהל את הפעילות הצבאית האירנית נגד ישראל ושימש כמפקד הזרוע הביצועית של משמרות המהפכה האירניות מחוץ למדינה - בכפוף למנהיג העליון עלי חמינאי שתומך בפעולותיו. בשנים האחרונות ניסה סולימאני לבסס את כוחותיו בסוריה ובעירק, בניסיון להגיע ליתרון חזיתי מול ישראל. רק לפני כחודשיים, טענה אירן כי סיכלה ניסיון חיסול ישראלי של הגנרל, בשנת 2006. קאסם סולימאני ובנימין נתניהו | צילום: רויטרס, חדשות המיליציות השיעיות בעיראק פועלות תחת גוף מאחד ששמו "אל-חשד א-שעבי" (כוחות הגיוס העממי). הן אורגנו על ידי האיראנים אבל גם אומנו וחומשו על ידי ארה"ב משום שהיו כוח משמעותי במאבק נגד דאע"ש. הגוף העיקרי המממן, מתחמש ומאמן את המיליציות השיעיות הוא "כוח קודס" האירני במודל מקביל לארגון חיזבאללה בלבנון. בדומה לחיזבאללה, לשלושת המיליציות העירקיות הגדולות של איראן יש אגפים פוליטיים ומנהיגים כריזמטיים. כולם היו מתואמים עד היום עם מפקד "כוח קודס" - הגנרל סולימאני, שזכה למוניטין של מפקד עקשן וגם יעיל, ואחד מהאנשים המבוקשים בעולם שהוציא לפועל פעולות טרור רבות. I congratulate my #Iranian compatriots & whoever have suffered from #Iran's Islamic Regime & #IRGC. Great to see our #Iraqi Brothers & Sisters celebrating death of Qasem Soleimani. Iraqis are now reclaiming their country. Same thing will happen to us & people of #Lebanon. pic.twitter.com/NTf3QFa24E — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 3, 2020 אבו מהדי אל-מוהנדס: מפקד כתאיב חיזבאללה הבכיר השני שחוסל בתקיפה האמריקנית הלילה, הוא אל-מוהנדס, מפקד ארגון הגג של המיליציות הפרו-אירניות, "אל-חשד א-שעבי". הארגון הוקם על ידי כוח קודס האיראני בשנת 2006 ויתכן שעוד לפני. אנשי הארגון אומנו על ידי כוח קודס וחיזבאללה לבנון שגם סייעו לחמש אותו. בשנים הראשונות ביצעו פיגועים נגד כוחות ארה"ב בעיראק ואף העלו תיעוד של חלק מהתקיפות לאינטרנט. ב-2008 ארה"ב וצבא עיראק החדש יצאו במתקפה נרחבת נגד הארגון והצליחו לשבות רבים מהמנהיגים שלו. אל מוהנדס נמלט לאיראן וחזר לעיראק אחרי הנסיגה האמריקאית, מיד עם חזרתו מונה למפקד הארגון. בשנת 2014 הוא כבר מנה 30,000 לוחמים אז גם הגיעה נקודת המפנה כאשר הארגון גויס למלחמה נגד דאע"ש והחל לפעול תחת האיראנים גם בסוריה, שם זה הגוף העיקרי שאיראן מפעילה נגד ישראל. הארגון תחת הנהגתו החל להצטייד בשנים האחרונות ברקטות ארוכות טווח. "הוא מעורב בכל דבר: ממשל, מימון, לוגיסטיקה ותכנון", אמר עליו בעבר איש ביטחון עיראקי. מפגינים פורצים לשגרירות ארה"ב בעירק | צילום: רויטרס ברקע, המתיחות בין ארצות הברית לאירן והתקפת השגרירות האמריקנית בבגדד על ידי מפגינים פרו-אירניים. ביום רביעי האחרון חזרו מפגינים עירקים, תומכי המיליציות בגיבוי אירן, לבניין שגרירות ארצות הברית בעירק. המפגינים זרקו אבנים, הציתו דגלים והשמיעו קריאות בגנות ארה"ב, שהעבירה מאות חיילים כתגבור ותגובה למחאות. מנהיג אירן השיב לאיומים של טראמפ וכינה אותו "לא הגיוני". {title}





