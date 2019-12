שעות לאחר מתקפת המצ'טה בזמן אירוע הדלקת נרות חנוכה בבית רב בעיר מונסיי שמצפון לניו יורק - כלי תקשורת בארה"ב פרסם היום (ראשון) תיעוד ראשון של החשוד: גבר ממוצא אפרו-אמריקני בגיל העמידה. בתיעוד נראה גם כלי הרכב, שלפי החשד שימש את התוקף להגיע לבית הרב ושבעזרתו הצליח להימלט במשך שעתיים מכוחות המשטרה. מושל מדינת ניו יורק מחוץ לבית האב: "מדובר במתקפת טרור, לא פחות - מנסים לזרוע פחד". עדי ראייה שהיו בבית ברגעי האימה, סיפרו כי החמוש נכנס בזמן הדלקת הנרות כשהוא רעול פנים והחל לדקור באמצעות המצ'טה את כל מי שהצליח. לאחר מכן עזב את המקום וניסה לפרוץ לבית כנסת סמוך, שדלת הכניסה אליו הייתה סגורה, ככל הנראה לאחר שהמתפללים במקום נעלו אותה בשל הצעקות ששמעו. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות 5 בני אדם נפצעו במתקפה, 2 מהם פונו מהזירה במצב קשה. אחד מהניצולים, בן 65, שיחזר את רגעי האימה וסיפר שהתוקף ניסה להיכנס גם לבית כנסת סמוך לאחר שביצע את המתקפה בבית הרב, בזמן שהיו בו עשרות אנשים שהגיעו לאירוע הדלקת נרות החג. הרב ישראל כהן, תושב מונסיי, סיפר הבוקר לחדשות 12: "אחרי הדלקת נרות והשירים של חנוכה מישהו נכנס לבית, הפנים שלו היו מכוסות במשהו, והוא נכנס עם סכין גדולה והתחיל לעשות מה שהוא עשה. הילדים לא רצו ללכת לישון, זה מאוד מפחיד, זה לא משהו שאנחנו רגילים פה. וכשהוא יצא משם הוא נסע לניו יורק סיטי ומשטרת ניו יורק, הם היו בקשר עם המשטרה המחוזית של מונסיי, וברוך השם שתפסו אותו". "התפללתי על חיי", תיאר אהרון קון בן ה-65 שהיה בבית הרב בשיחה עם הניו יורק טיימס. "הוא התחיל לתקוף אנשים ברגע שנכנס מהדלת. לא היה לנו בכלל זמן להגיב. ראינו אותו שולף סכין בגודל של מטאטא". קון תיאר כי "ראיתי אותו דוקר אנשים והתחלתי לזרוק כסאות ושולחנות". לדבריו, לאחר שהתוקף נמלט מבית הרב, הוא ניסה להיכנס גם לבית כנסת סמוך, אך האנשים שהיו בפנים כנראה שמעו את הצעקות ונעלו את הדלת, וכך ככל הנראה הצליחו למנוע אסון גדול הרבה יותר. — Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 29, 2019 US: Clip, Several Orthodox Jews stabbed in Monsey, NY, injuries reported, emergency personnel responding, motive unknown at this time pic.twitter.com/dsO786jPlT — Yiddish News (@YiddishNews) December 29, 2019 לייזר קליין, תושב השכונה בן ה-19, הוסיף כי הוא ראה אנשים "בורחים, צועקים וקוראים למשטרה. ראיתי מישהו שוכבעל הרצפה, ראיתי אנשים שמוצאים החוצה. ראיתי דם. אחד מהם שכב על אלונקה". גורמים רשמיים בניו יורק הגיבו לתקרית ולא הותירו ספק שמדובר באירוע אנטישמי. "זוועה", כתב ראש העיר ביל דה בלאזיו. "כל כך הרבה משפחות יהודיות בעירנו קשורות קשר הדוק למונסיי. איננו יכולים להפריז בפחד שאנשים חשים ברגע זה. דיברתי עם חברים ותיקים שבפעם הראשונה בחייהם חוששים להציג סממנים חיצוניים לאמונתם היהודית". לאחר המתקפה הקשה, נאספו הרב והמתפללים בבית הכנסת הסמוך כדי להודות על כך שחייהם ניצלו. VIDEO: Right after the #Monsey stabbing, the Rabbi and his followers gathered in the synagogue next door to his home (where the attack took place), and continued the celebrations. "The grace of God did not end and his mercy did not leave us," is a rough translation of the lyrics. pic.twitter.com/fRPP7kVypP — OJPAC Hudson Valley Region (@OJPACHV) December 29, 2019 הרכב ששימש את הדוקר | צילום: CBC New York "מתקפה פחדנית ומתועבת" מושל ניו יורק אנדרו קומו כתב פחות משעה לאחר האירוע: "אני מזועזע מדקירות המתפללים - האחרונה בשרשרת של מתקפות שבוצעו נגד הקהילה היהודית בניו יורק השבוע. בשמי ובשם משפחת ניו יורק, לבי יוצא אל הקורבנות ואני מתפלל להחלמתם. זאת מתקפה פחדנית ומתועבת, והנחתי את המשטרה לפתוח מיד בחקירה". *Report From Monsey*



At 10pm a masked man walked into the forshay shul and began stabbing people at random, up to 15 patients have been tranported by EMS to the hospital with reports of critical patients among them, the suspect fled the scene in a silver car#monseystabbing pic.twitter.com/jBRF15ENbs — Jewish Breaking News (@JBN) December 29, 2019 "זה היה מעשה בלתי נסבל ופחדני", הוסיף המושל קומו. "אני רוצה להבהיר: אנטישמיות וחוסר סובלנות, מכל סוג שהוא, סותרים את ערכינו ויש לנו אפס סובלנות למעשי שנאה כאלה. בניו יורק תמיד נתייצב ונאמר בקול אחד לכל מי שמנסה לגרום לפילוג והפחדה: אתם לא מייצגים את המדינה שלנו ותיענשו על מעשיכם". שגריר ישראל באו"ם דני דנון מסר כי "ביום שבו אנו חוגגים את חג החנוכה אנו עדים לעוד התקפה נפשעת נגד יהודים. זו העת למעשים ולא לדיבורים, זו העת לאכיפה שתרתיע את מחוללי השנאה באשר הם. לאנטישמיות אין גבולות היא מרימה את ראשה בארה"ב, באירופה ובשאר העולם. על אומות העולם להתאחד במאבק נגד גל השנאה". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן