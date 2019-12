אירוע ירי מתגלגל בניו ג'רזי: לפחות 2 חשודים, ככל הנראה גבר ואישה פתחו בירי בנשק אוטומטי בסמוך למכולת כשרה בג'רזי סיטי שבמדינת ניו ג'רזי. על פי הדיווחים מהמקום, לפנות שוטר אחד נפצע ו-4 קונים במכולת שנפצעו גם כן. על פי דני דיין, קונסול ישראל בניו יורק, מדיווחים ראשוניים לא מדובר בטרור, אלא באירוע על רקע פלילי.

צילום: AP

VIDEO: Near the scene in Jersey City, SWAT on location. pic.twitter.com/JWJITPYy9q