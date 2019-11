מחאת הדלק באירן התפשטה בסוף השבוע לרחבי המדינה: המפגינים מקיימים עצרות מחאה בלמעלה מ-50 ערים והמחאה אף גלשה לאלימות ולוונדליזם. מספר המפגינים המדויק אינו ידוע מכיוון שהמשטר חסם את הגישה לאינטרנט ולרשתות החברתיות כדי לא לעודד אנשים נוספים להצטרף למחאות. המפגינים חוסמים כבישים בניסיון לשתק את החיים באירן, שורפים תחנות דלק ובנקים, ומתעמתים עם כוחות הביטחון. הפגנות הזדהות עם המוחים התקיימו גם בלונדון.

מנהיג אירן עלי חמינאי הגיב היום לראשונה להפגנות וגיבה את החלטת הממשלה להעלות את מחירי הדלק: "המפגינים הם אנטי מהפכניים, יש ליישם את קיצוב הדלק". נשיא אירן רוחאני הצהיר: "למפגינים יש זכות למחות ללא אלימות". עד כה דווח באירן על הרוג אחד בהפגנות, אך כלי תקשורת ערביים מדווחים על עשרות הרוגים. בכלי תקשורת המזוהים עם האופוזיציה באירן דווח כי עד כה נעצרו כאלף מפגינים.

Shiraz, south-central #Iran

Graffiti reads:

"Down with Khamenei!" (the supreme leader)

"Down with the three brothers!" referring to the Larijani brothers holding senior posts in the regime.

"Down with Rouhani!" (the president)



Iranians want this regime gone.#IranProtests pic.twitter.com/vjdOKimy2L