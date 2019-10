הפנטגון פרסם הערב (רביעי) תיעוד מהמבצע לחיסול מנהיג דאע"ש אבו באכר אל בגדדי. בסרטון שפורסם נראים לוחמי כוח "דלתא" האמריקנים מתגנבים בסמוך למתחם שבו שהה אל בגדדי והבזקי פיצוצים לפני כניסתם למתחם. זהותו אושרה באופן סופי על ידי בדיקת די אן אי שממצאיה הוצלבו עם נתונים מהתקופה שמנהיג דאע"ש שהה בעירק. במקביל חילק הנשיא האמריקני טראמפ אותות כבוד ללוחמים שהשתתפו במבצע. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות מי שביצע את הפשיטה היו לוחמי היחידה העילית שכבר הוצבו בסוריה. לדברי הגנרל קנת מקנזי, מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, הכוחות כרזו מרחוק והודיעו שלא יפגעו בנוכחים אם ייצאו, אבל ברגע שאל בגדדי הבין שהכוחות סגרו עליו הוא הפעיל את חגורת הנפץ ונהרג עם שניים מילדיו. תיעוד מהמבצע לחיסול מנהיג דאע"ש אל בגדדי‎ המסתור של בגדדי לפני ואחרי המבצע מקינזי הוסיף שברגע שהכוח המיוחד התגלה נפתחה עליו אש משני מקומות שונים ומהרגע הזה ניסה מנהיג דאע"ש להימלט, אך כשהבין שהכוחות סוגרים עליו, החליט להתאבד. "אני יכול לומר שהתוכנית (המבצעית) הייתה מורכבת משמעותית ונועדה להימנע מגילוי על ידי לוחמי דאעש ואחרים לפני ובמהלך הביצוע, כל זאת כדי למנוע פגיעה באזרחים"‎, אמר. "After Baghdadi's murder-suicide, our assault force cleared significant debris from the tunnel and secured Baghdadi's remains for DNA identity confirmation..."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/fNLtXcOMG4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019 עוד אמר הגנרל כי לכידתו של אל-בגדדי ממחישה פעם נוספת "את המחויבות הבלתי מתפשרת שלנו להשמיד את דאעש" ואת העובדה שארה"ב יכולה להגיע לכל יעד בעולם. בפשיטה גילו האמריקנים כי מנהיג דאע"ש תיקשר עם פעילי דאע"ש באמצעות מערכת העברת מסרים שלא הייתה מחוברת לרשת האינטרנט. אל-בגדאדי בימים טובים יותר. ארכיון | צילום: צילום מסך מתוך youtube טראמפ בהצהרה על חיסול אל-בגדאדי | צילום: רויטרס ביום שני אישר בכיר אמריקני כי שרידיו של מנהיג דאע"ש הוטלו לים לאחר חיסולו. הבכיר הוסיף כי גופתו של מנהיג ארגון הטרור "זכתה לטקס דתי" לפני שנזרקה למים – כפי שנעשה גם לאוסמה בן לאדן ב-2011. הצמרת הביטחונית של ארה"ב חשפה כי שני חשודים נעצרו במהלך המבצע המורכב. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן