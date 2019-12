חמישה בני אדם נפצעו הלילה (בין שבת לראשון) באירוע דקירה שאירע בביתו של אחד הרבנים במונסיי שבמדינת ניו יורק, ומצבו של מהם קשה. האירוע התרחש ככל הנראה במהלך הדלקת נרות חנוכה. לפי דיווח של רשת NBC, המשטרה המקומית עצרה את הדוקר בתום מצוד שניהלה אחריו וחוקרי FBI הגיעו לזירה על מנת לאסוף ממצאים. לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות האירוע התרחש באזור שבו מתגוררת קהילה חרדית גדולה והחל בסמוך לשעה 22:00 (שעון המקומי) כשהדוקר נכנס לתוך ביתו של הרב המקומי והחל במסע הדקירות. בית הרב שוכן בסמוך לבית הכנסת ולכן נבדקת האפשרות אם התוקף התכוון במחשבה תחילה לבצע את התקיפה בבית הכנסת עצמו. בעת שנמלט התוף מהמקום הצליחו עדי ראייה לצלם את לוחית הרישוי של רכבו. US: Clip, Several Orthodox Jews stabbed in Monsey, NY, injuries reported, emergency personnel responding, motive unknown at this time pic.twitter.com/dsO786jPlT — Yiddish News (@YiddishNews) December 29, 2019 על פי עדי ראייה שהיו במקום, החשוד שהיה חמוש במצ'טה נכנס לבית הרב והחל לדקור את המתפללים באופן אקראי. עוד סיפרו עדי הראייה כי החשוד נמלט מהמקום ברכבו ולא אמר דבר בזמן התקיפה. פניו של החשוד היו מכוסות בצעיף, וכעת מתנהל אחריו מצוד. Developing story: Reports of a stabbing attack at a synagogue in Monsey, Rockland County, New York. The town has a large Orthodox Jewish community.



Footage recorded at the scene and shared on WhatsApp by people in the community: pic.twitter.com/mOylEp0XQ0 — Andy Ngo (@MrAndyNgo) December 29, 2019 בעמוד האינסטגרם של סוכנות הידיעות Jewish Breaking News פורסמה ידיעה על אירוע התקיפה, בצירוף בקשה מהציבור להתפלל לשלומו של אחד הפצועים, רב מקומי בן 71, שככל הנראה נפצע נדקר 6 פעמים ונפצע באורח קשה. עוד נכתב בעמוד כי הרקע לאירוע הדקירה הוא אנטישמי. סגן ומ"מ יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית והממונה על המאבק באנטישמיות במוסדות הלאומיים-יעקב חגואל הגיב לאירוע הדקירה, עוד לפני שהתברר שהאירוע התרחש בבית רב מקומי, אלא עוד כשסברו שהתרחש בבית כנסת: "אני נחרד לראות יהודים שנפגעים באכזריות בבית הכנסת מקום של תפילה ורק בגלל שהם יהודים. אני דורש מהממשל בארה"ב להגן על היהודים, לחוקק חוקים מחמירים כנגד האנטישמיות הגואה, לאכוף חוקים קיימים כנגד שנאת זרים והחשוב ביותר לחייב ללמד בכל בתי הספר תוכניות נגד שנאת זרים. אפס סובלנות לכל מקרה אנטישמיות." הליגה נגד השמצה הגיבה לאירוע במונסי וכתבה כי "צוות הליגה בראשות מנהל משרד הליגה נגד השמצה בניו יורק, נמצא בזירת האירוע ומתעדכן בכל הפרטים וכן משתף פעולה עם גורמי אכיפת החוק. נמשיך ונעדכן בפרטים בהמשך". התובעת הכללית של ניו יורק הביעה את צערה על אירוע הדקירה ליד ניו יורק וכתבה: "ישנה אפס סובלנות למעשי שנאה מכל סוג שהוא ונמשיך לעקוב אחר האירוע הנורא הזה. אני תומכת בקהילה היהודית הערב ובכל ערב". I am deeply disturbed by the situation unfolding in Monsey, New York tonight.



There is zero tolerance for acts of hate of any kind and we will continue to monitor this horrific situation.



I stand with the Jewish community tonight and every night. — NY AG James (@NewYorkStateAG) December 29, 2019 גם מושל ניו יורק, אנדרו קומו, התייחס לאירועים וכתב: "אני מזועזע מהדקירה בניו יורק - האירוע האחרון בשורה של התקפות כנגד חברים בקהילה היהודית בניו יורק השבוע. בשם משפחת ניו יורק, ליבי יוצא אל הקורבנות ואני מתפלל להתאוששותם המלאה". עוד הוסיף קומו: "זה היה מעשה בלתי נסבל ופחדני. אני רוצה להבהיר: אנטישמיות ואי סובלנות מכל סוג שהוא מנוגדים לערכים שלנו של מגוון ויש לנו אפס סובלנות למעשי שנאה כאלה. בניו יורק תמיד נתייצב ונאמר בקול אחד לכל מי שמנסה לפלג ולהפיץ פחד: אתה לא מייצג את ניו יורק ותקבל עונש על מעשיך". {title}





