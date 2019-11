שוב אנטישמיות בלונדון: ברכבת התחתית בבירה הבריטית התרחש אמש (שישי) מקרה אנטישמי שתועד על ידי הנוסעים. בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראה אדם מטריד גבר יהודי חובש כיפה ואת בנו – הוא הטיח בהם האשמות והשתמש בביטויים אנטישמיים במיוחד. נוסעים שהיו ברכבת ובהם אישה מוסלמית החלו להתעמת איתו וכעת המשטרה הבריטית מחפשת אחריו.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

בסרטון שצולם במקום ברכבת התחתית בלונדון נראה הגבר המותקף, יושב לצד בנו הקטן והמטריד מקריא להם ציטוטים מתוך ספר שמדבר על בית הכנסת השטני". בשלב מסוים הגבר המטריד מתכופף לעבר האב ובנו ומקריא להם מתוך הספר כשהוא ממש קרוב לילד. כשאחד הנוסעים התערב זה החל להיות אלים.

Around noon I witnessed appalling anti Semitic abuse towards this Jewish Family on the northern line. Fair play to other passengers who stood up to him. If you recognise the guy please report to ⁦@metpoliceuk⁩ pic.twitter.com/YxzwAnDqTJ