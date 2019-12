"הנשיא טראמפ פעל באופן אישי ובאמצעות סוכנים בתוך הממשל ומחוצה לו, וביקש את עזרתה של ממשלה זרה - אוקראינה - כדי לסייע לו להיבחר מחדש (לבית הלבן)" - כך נכתב בדוח שפרסמה הערב (שלישי) המפלגה הדמוקרטית על ממצאי החקירה שנפתחה במסגרת הליך ההדחה.

עם פרסום הדוח, יו"ר ועדת המודיעין של בית הנבחרים אדם שיף מסר הצהרה לתקשורת שבה התייחס לחשדות הכבדים נגד טראמפ: "זאת תהיה החלטה של הקונגרס, שיידרש לקבוע אם מדובר במעשה חמור דיו כדי לגרור הדחה; אם הנשיא יישא בתוצאות למעשיו; וכמה אנחנו, כאומה, מחויבים לשלטון החוק. או מנגד, אם ארה"ב תקבל נשיא המשתמש בסמכויותיו כדי לכפות התערבות זרה בבחירות בארה"ב".

"זה מה שקורה כשנשיא שחושב שהוא נמצא מעל לחוק: מעל לכתב אישום, מעל להדחה, מעל לכל מתן דין וחשבון", המשיך שיף. "זה דבר מסוכן מאוד למדינה, שיש לה נשיא ללא אמות מוסר שחושב שהוא מעל לחוק. השאלה כעת היא מה הקונגרס יעשה בנושא? אחד החלקים החשובים בדוח שלנו היום, מעבר למגעים שניהל הנשיא עם אוקראינה, הוא הכשלת הקונגרס בידי הנשיא. אני רוצה לציין את החשיבות של החשד הזה: הנשיא הגיע לכל גוף שניסינו לחקור - מחלקת המדינה, משרד האוצר ואנשיו בבית הלבן - ואלו סירבו להעביר לוועדת החקירה אפילו מסמך אחד".

