טורקיה הסכימה להפסקת אש בסוריה, כך הודיע הערב (חמישי) סגן נשיא ארה"ב מייק פנס. בתום פגישתו עם ארדואן באנקרה, אמר פנס כי טורקיה תפסיק את כל פעילותה במדינה למשך 120 שעות במטרה לאפשר את נסיגת כוחות YPG הכורדים, ובתומה תופסק הפעילות הצבאית כליל.

לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות

פנס הוסיף כי ארה"ב כבר החלה בתיווך הנסיגה, וכי טורקיה וארה"ב מסכימות כי מטרת העל היא הבסת דאעש. בעקבות הפסקת האש, לא יוטלו על טורקיה סנקציות נוספות. פנס הבהיר כי לא הוצע לטורקיה דבר מלבד הסרת הסנקציות. הנשיא טראפמ בירך על המהלך: "חדשות נהדרות מטורקיה. תודה לך ארדואן - מיליונים יינצלו!". עוד צייץ בפוסט נפרד: "היה צריך קצת 'אהבה קשוחה' כדי להגיע לעסקה".

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!