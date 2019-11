העימותים בין המפגינים למשטרה בהונג קונג הגיעו ביממה האחרונה לשיא חדש אחרי שכוחות הביטחון הסתערו על קמפוס אוניברסיטאי שבו התבצרו מאות מוחים בימים האחרונים. המפגינים חסמו כביש מרכזי, הבעירו אש בכניסה למתחם, שרפו מחסומים, השליכו לבנים ובקבוקי תבערה וירו חיצים לעבר השוטרים כדי למנוע מהם להיכנס. כוחות הביטחון הגיבו בגז מדמיע ובזרנוקי מים וירו כדורי גומי כדי לאלץ את המפגינים לצאת.

בשלב מסוים ניסו כ-100 מפגינים לצאת מהאוניברסיטה והסתערו לעבר השוטרים - אך אולצו לברוח חזרה לקמפוס אחרי שנתקלו שוב בירי גז מדמיע, כ-60 מהם נעצרו. 38 מפגינים נפצעו בעימותים הקשים, והבוקר המשטרה מקיפה את האוניברסיטה ומונעת מ-500 המפגינים שם לצאת, בעוד הם חוששים מהשתלטות על המקום ומגל מעצרים אלים.

VIDEO: Hong Kong riot police clash with protesters at the Hong Kong Polytechnic University campus pic.twitter.com/8HnfnlpPlL