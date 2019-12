אדם אחד נהרג ואדם נוסף נפצע, לאחר שחמוש פתח היום (ראשון) באש בכנסייה בטקסס שבארה"ב. החמוש קם ממקומו בכנסיה, החל לירות לעבר המתפללים ולאחר מכן נורה למוות על ידי קצין משטרה שנכח במקום. בתיעוד מתוך הכנסייה שהופץ ברשתות, נראים רגעי הדרמה והבהלה במהלך אירוע הירי.

