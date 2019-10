נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע הערב (שני) כי יטיל סנקציות על טורקיה בשל הלחימה בסוריה: "בקרוב אוציא צו שיורה להטיל סנקציות על נציגים של ממשלת טורקיה בהווה ובעבר, ועל כל מי שמסייע לפעילותה בצפון סוריה". ההצהרה פורסמה רגעים אחרי שהעלה לחשבון הטוויטר שלו סדרת ציוצים תוקפנית בתגובה לכל מבקריו: "אמרתי לגנרלים שלי - למה שאנחנו נילחם בשביל סוריה ובשביל אסד, ונגן על האדמה של האויב שלנו?". לעדכונים נוספים ושליחת הסיפורים שלכם - היכנסו לעמוד הפייסבוק של החדשות מלבד הסנקציות האישיות, טראמפ איים על טורקיה גם בסנקציות כלכליות כבדות: "נעלה את המכסים על מתכת ל-50% ונעצור את המשא ומתן בנוגע לעסקת הסחר, ששוויה 100 מיליארד דולרים". טראמפ הוסיף כי ההוראה תאפשר לארה"ב להטיל סנקציות כבדות נוספות "על אלו שמעורבים בפגיעה חמורה בזכויות אדם, שמפרים הפסקת אש, שמונעים מפליטים לשוב לבתיהם, או שמאיימים על השלום, הביטחון והיציבות של סוריה". בסדרת הציוצים שפרסם הערב, כתב טראמפ: "אחרי שהבסנו 100% מכוחות דאע"ש הוצאתי את כוחות הצבא מסוריה. שסוריה ואסד יגנו על הכורדים ויאבקו בטורקיה על האדמה שלהם. אמרתי לגנרלים שלי, למה שאנחנו נילחם בשביל סוריה ובשביל אסד בשביל להגן על האדמה של האויב שלנו?". צילום: רויטרס "כל מי שרוצה לעזור לסוריה להגן על הכורדים זה בסדר בעיניי, בין אם זו רוסיה, סין, או נפוליאון בונפרטה. אני מקווה שילך להם מצויין, אנחנו מרוחקים משם 7,000 מיילים!", המשיך הנשיא. "האנשים שרוצים שארה"ב תגן על הגבול של סוריה, שרחוק ממנה 7000 מיילים, מונחים על ידי באשר אל אסד, האויב שלנו. באותו זמן סוריה ומי רוצה כמובן להגן על הכורדים, אני לחלוטין מעדיף להתמקד בגבול הדרומי שלנו שהוא חלק מארה"ב". במקביל דווח ברשת CNN האמריקנית כי טראמפ החליט להשאיר מספר כוחות מצומצם בדרום סוריה. מדובר ב"טביעת רגל קטנה" שתוכל להיאבק ב"שרידים של דאע"ש".‎ סדרת הציוצים של טראמפ מגיעה על רקע הביקורת הבינלאומית על מדיניותו, להוציא את כוחות הצבא מצפון סוריה ובכך לאפשר לטורקיה לפעול באזור. נשיא טורקיה ארדואן הבהיר היום כי ארצו "לא תיסוג מהפעולה בסוריה, לא משנה מה אף אחד יגיד". טראמפ נגד סוריה, אך גם נגד טורקיה | צילום: רויטרס, חדשות "אנחנו נחושים להמשיך במצב עד הסוף מבלי לשים לב לאיומים", אמר הנשיא ארדואן. "אנחנו נסיים את העבודה. הקרב יימשך עד שנשיג ניצחון מוחלט". המועצה האירופית גינתה מוקדם יותר בחריפות את המבצע הצבאי הטורקי בסוריה אך לא הכריזה מפורשות על אמברגו בייצוא הנשק לארדואן – כפי שגרמניה וצרפת רצו. הציוצים האחרונים של טראמפ מגיעים מספר שעות לאחר סדרת ציוצים אחרת, בה האשים את הכורדים כי הם עשויים לשחרר אסירי דאע"ש שמוחזקים שם "כדי לפתות את ארה"ב לחזור לאזור". עוד הבהיר הנשיא כי לא יילחם מול טורקיה, אך הוא נערך לפגיעה בכלכלתה. טראמפ הגן על המהלך שביצע בסוריה – וענה להאשמות שהוא מפנה את השטח לדאע"ש: "אנחנו לא נכנסים למלחמה נוספת בין עמים שנלחמים זה בזה במשך 200 שנה". עוד תקף טראמפ את מבקריו האירופאיים וציין: "לאירופה הייתה הזדמנות לקבל את אסירי דאע"ש שלהם, אבל הם לא רצו להתמודד עם המחיר ורצו שארצות הברית תעמוד בכך". עוד טען כי ייתכן שהכורדים משחררים לוחמי דאע"ש "כדי שאנחנו נתערב". לדבריו, אנשי דאע"ש יכולים להיתפס בקלות על ידי טורקיה או על ידי מדינות אירופה, אבל הם צריכים לפעול מהר". כמו כן הזהיר טראמפ: "סנקציות גדולות על טורקיה בדרך! אנשים באמת חושבים שאנחנו צריכים ללכת למלחמה עם טורקיה, חברת נאט"ו? המלחמות שלא נגמרות יסתיימו! אותם אנשים שהכניסו אותנו לבלאגן במזרח התיכון הם אותם אנשים שהכי רוצים שנישאר שם!". בכיר אמריקני חושש מעימות עם צבאו של ארדואן אתמול גורמים רשמיים בארה"ב אישרו כי חלק מכוחותיהם שנותרו במדינה נאלצו לנטוש את עמדותיהם ולנוע למיקום חדש על מנת להתרחק ממוקדי הקרבות. זאת זמן קצר לאחר שבכיר אמריקני הביע חשש לביטחון כוחות הצבא האמריקני בסוריה בגלל הפלישה הטורקית. לדברי הבכיר, שצוטט בסוכנות הידיעות AP, כוחות צבא ארה"ב בצפון סוריה נמצאים ב"סכנת בידוד", בעקבות החלטת טראמפ לדלל את הנוכחות הצבאית. הבכיר האמריקני אף הזהיר כי החיילים האמריקנים המוצבים במדינה עלולים להתעמת עם הכוחות שפועלים בתמיכת טורקיה. לדבריו, המצב בצפון-מזרח סוריה "מידרדר במהירות" וההתפתחויות מגבירות את הסיכוי לעימות. לוחם מהמיליציות הסוריות הפועלות בשירות הטורקים | צילום: רויטרס עוד טען הגורם, שהתראיין בעילום שם, כי כוחות צבא ארה"ב ובני בריתם הכורדים לא שולטים יותר בקווי התקשורת בקרקע ולא בפעילות טורקיה בשמי המדינה. צבא אסד החל להגן על הכורדים אחרי חמישה ימים שבהם הצבא הטורקי כתש את הכוחות הכורדים בצפון סוריה – לוחמי צבא אסד החלו היום להיפרס לאורך הגבול הצפוני בעיר מנביג' ולסייע לכורדים בבלימת הכוחות הטורקיים. במסגרת ההסכם בין הכורדים לסורים נמסרו לאסד ערי מפתח ובתמורה הוא יספק לכורדים הגנה. מנהיג הכוחות הכורדים הדגיש כי העסקה בוצעה באי רצון אחרי חמישה ימים של הפגזה בלתי פוסקת מצד הטורקים שלוותה בתקיפות אוויריות, ירי ארטילרי ועוד. ארדואן מצדו אמר שהוא לא חושב שכניסת הצבא הסורי תהווה בעיה. בסוכנות הידיעות העולמית רויטרס פורסם אמש כי נציג המרכז הסורי לזכויות האדם אישר ששיירה אזרחית הותקפה אתמול על ידי חיל האוויר הטורקי בעיר ראס אל-עין, בצפון סוריה, וכתוצאה מכך 14 בני אדם נהרגו. לדברי משקיף הארגון, העוסק במעקב אחר הפרת זכויות אדם בסוריה, המתקפה כוונה כלפי אזרחים שהגיעו למקום במטרה להביע תמיכה בתושבי העיר הנתונים תחת מתקפה. בשיירה שהותקפה נסעו אזרחים כורדים לצד עיתונאים זרים. "היינו בשיירה שהותקפה בידי הטורקים ובני בריתם", העידה העיתונאית הצרפתית סטפאני פרז בטוויטר לאחר האירוע. "הצוות שלנו בריא ושלם, אך חלק מעמיתינו העיתונאים נהרגו". #Syrie Notre reportage sur le convoi kurde attaqué près de la frontière turque avec @AuerNicolas @massoud_hamid et Yan Kadouch https://t.co/Q42aSLA9hc via @franceinfo — Stephanie Perez (@PerezpStephanie) October 13, 2019 בעקבות התקרית, הוציאו הכוחות הכורדיים הודעה שלפיה "הכוחות הפולשים מטורקיה תקפו שיירה אזרחית שכללה עיתונאים זרים והייתה בדרכה לראס אל-עין במטרה להביע את התנגדותם לפלישה הטורקית". בהודעה צוין כי עשרות אזרחים נהרגו ונפצעו. The moment the convoy was hit in Ras al-Ain pic.twitter.com/l24jSbGfOJ (via @mutludc) — Gregor Peter (@L0gg0l) October 13, 2019 אחרי התקרית נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אמר בתום ישיבת הקבינט הביטחוני הדחופה שקיים כי צרפת תנקוט בצעדים שיבטיחו את שלומם של אזרחיה וכוחותיה בצפון מזרח סוריה. שר החוץ הצפרתי קרא לשרי האיחוד האירופי לגנות שוב את המתקפה הטורקית בצפון סוריה ולקרוא לחרם נשק על אנקרה. עוד הוסיף שר החוץ כי יש לבקש מארצות הברית שתקיים מפגש של הקואליציה נגד דאע"ש. "המתקפה הקשה והלא חוקית של טורקיה על צפון סוריה עלולה להותיר הרס ולהביא למשבר הומניטארי רציני", אמר ז'אן איב לה-דריאן, שר החוץ הצרפתי. ""צרפת מצפה מהפגישה הזו לשים קץ למתקפה נגד הכורדים. אנו נבטל את עסקאות הנשק עם טורקיה ונקווה שהמתקפה תיפסק". ירון שניידר השתתף בהכנת הכתבה





